日本媒體報導，中國海警船近期進入釣魚台列嶼周邊海域時，會開啟船舶自動識別系統（AIS），研判此舉是有意向國際社會宣示中方對釣魚台列嶼的「實際控制」，將持續警戒。

日本讀賣新聞報導，根據日本海上保安廳相關人士說法，從今年3月以來，中國海警船進入釣魚台列嶼周邊海域（日方稱尖閣諸島日本領海）或日方聲稱的「領海」外側鄰接區時，都會開啟船舶自動識別系統。

海上保安廳研判，中方此舉有意以實際有效控制釣魚台列嶼作為目標，並加強向國際社會宣示。

船舶自動識別系統資訊會在網路上公開，也可以在船隻追蹤網站MarineTraffic.com上確認。

中國海警船通常4艘一組航行，以舷號1302的海警船為例，本月16日進入日本鄰接區後，被確認開啟船舶自動識別系統，接著繞行釣魚台列嶼釣魚台（日方稱魚釣島）及黃尾嶼（日方稱久場島）航行，最後在20日到21日進入日方聲稱的「領海」。

中國海警船在日方聲稱的「領海」內似乎尾隨日本漁船，根據MarineTraffic.com資訊，可以確認這艘船在南小島東南方海域數度不規則地改變航行方向。

在現場要求海警船離開這片海域的海上保安廳巡邏船並沒有開啟船舶自動識別系統，目的是隱匿因應能力與船隻運用，所以在網站上只能看到海警船的活動。

曾在海上保安廳警備部門服務過的人士說，中國公務船過去偶爾會開啟船舶自動識別系統，但從2018年被納入武警部隊指揮下後，有一段時間不再開啟。

熟知中國安全保障政策的日本笹川和平基金會首席研究員小原凡司分析，中方此舉是「為了在國際司法場域爭奪尖閣諸島（釣魚台列嶼）領土所有權做準備，透過發出船舶自動識別系統資訊，作為在周邊海域實際執法的證據」。

小原凡司強調，日本政府必須持續努力對外宣傳日本擁有這片領土的所有權並持續管理。