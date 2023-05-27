青平台基金會董事長鄭麗君被視為民進黨總統參選人賴清德的副手搭檔熱門人選。鄭麗君今表示，目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論，她比較喜歡思考、喜歡做事，會以自己喜歡做的事，來盡一份心力，一起為台灣努力。

鄭麗君今天上午出席青平台「永續民主．世界台灣」系列論壇開幕式會後受訪表示，青平台作為社會智庫，衷心期盼是邀請社會各界與年輕人一起前瞻台灣的未來願景，期待在台灣每個關鍵時刻，集眾人之力深度思辨，思考台灣未來願景，這是她現階段最想做的事。

鄭麗君說，她也多次向各界報告，目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論。她期待大家多討論台灣社會願景，民主的主體在於每一個人，雖然她在民間，但也可以搭建平台，為願景對話，來盡一份心力。

被問到賴清德青年支持度拉不起來，是否有建議，鄭麗君回應，青平台是民間社會智庫平台，多討論願景，不談選舉，但就她了解，賴清德對國家的未來、台灣的願景，有許多深入的思考與想法，也看到他跟青年互動，走入校園真誠對話。

她說，選舉不是零和對抗，是大家思辨台灣下一步，凝聚未來願景的重要過程。她相信賴清德會有國家願景，一一與社會各界、不同世代一起討論，凝聚未來理想。

未來基金會是否幫助賴？鄭麗君說，青平台不是為了特定選舉目而存在，青平台已經成立12年，過去促進青年公共參與，希望年輕人關心社會，現在更需要為青年來造浪，造一個時代的浪，讓年輕人能夠前瞻台灣，有民主的永續發展，更有希望的未來。

至於賴清德副手應具備什麼條件，鄭麗君說，有時候她開玩笑說野百合世代是老百合世代，因為都認識超過30幾年，從過去學運的革命感情，到現在不論體制內外，碰面討論的話題都是台灣民主永續的未來，都會互相鼓勵。

鄭麗君說，黨內有許多比她優秀適合的人才，他們也了解他，自己是喜歡思考、做事的人，她出身智庫，她會以喜歡做的事情來盡一份心力，一起為台灣努力。