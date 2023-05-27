青創戶全名為「台北市社會住宅青年創新回饋計畫」，是從社會住宅中的一般戶中撥出10%房屋，交由青年朋友群聚創新發想社區行動。然而台北市議員許淑華昨（27）日卻在臉書發文指出，青創戶近年流失嚴重，且補助方式還有可以精進的地方，不能「戶數越多補助反倒越來越少」，要求台北市都發局盡快改善。

許淑華表示，為了鼓勵台北市年輕住戶入住社宅，同時讓青年朋友群聚創新發想社區行動，以及培養青年共融的社區凝聚力，特別在規劃社宅中，納入「青創戶占比達10%」的政策目標，同時也提供這些社宅青創戶一定的「社區活動補助金」。許淑華強調，自己非常支持這個政策構想，讓更多年輕人也可以在社宅滿足居住需求，同時也可以讓社區共善共好，然而她卻發現實際上青創戶補助在計算方式、執行上都反而像是要把青創戶趕走，根本像在喊空話、打假球，「變相壓榨年輕人的創意和勞力」

許淑華舉例，健康社宅從107年開始的35戶，現在只剩下17戶！將近一半以上青創戶離開流失；興隆社宅原先35戶現在剩下23戶；東明社宅原先35戶現在剩下32戶。很多青創戶的年輕朋友跟她陳情，不是不想住在這邊，而是在入住前提供了社區活動補助計畫，通過審核入住最後卻是 「戶數越少補助越多、戶數越多補助反倒越來越少！」比如說，如果一個社區有17 戶的青創戶，總補助經費是20萬元一戶大概可以有1萬1700元；但是青創戶數多的社區，以健康社宅原先的35戶來說，總計30萬計算下來，一戶卻只有9700元，連一萬都沒有，而且上述補助金額，還是一整年的總計。

另針對廣慈社宅的補助方式，許淑華質疑，D、E兩棟共50戶青創戶，每一戶補助只有8000元；但如果是兩棟分開各別計算，會變成各25戶、一戶就能有至少一萬元補助金，真的是非常奇怪的計算方式，這部分都發局也認為應該要來檢討。

許淑華認為，這種按青創戶數換算活動補助金的方式非常不合理，也是造成許多青創戶主動退租的原因，再加上每年都要審核青創戶資格，其中因計畫不通過沒有續住的青創戶也有18％之高。許還說到，青創戶租金沒有真的很便宜，在實際困境下，青創戶往往因無法負擔費用、及障礙因素太多只好選擇自己主動退租。另許還特別提到，部分青創戶退租搬離之後，竟然是由一般戶來遞補，從108年到111年，在健康、興隆、青年社宅總共89戶的青創戶，有28戶離開，最後都由一般戶遞補。

對於台北市都發局，許淑華也要求要做兩件事，一是保留青創戶額度，不應以一般戶遞補。確切落實10%青創戶比例；二是青創戶以每戶1.1萬或1.3萬為補助基準，合理估算社宅青創戶補助金額，「以上兩項要求市府都發局答應在一個月內研議完成回覆」。同時許還要都發局好好檢討研議，不要讓原本立意良善的政策要求淪落到只有表面上說得好聽而已。