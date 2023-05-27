有反俄羅斯總統蒲亭的俄國武裝團體日前從烏克蘭「反攻」俄國南部貝爾哥羅德州（Belgorod），但當中一些人與新納粹主義有關聯，這些極右翼「隊友」對烏軍恐適得其反。

俄羅斯當局22日表示，有從烏克蘭跨境發動侵襲的破壞者，但已遭俄軍擊退。

「紐約時報」報導，發動逆襲的武裝團體「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps，RDK）聲稱，入侵是為迫使莫斯科在烏軍發動反攻前抽回前線兵力，這與烏克蘭軍隊目標基本一致。

但問題在於「俄羅斯志願軍」頭子卡普斯丁（Denis Kapustin）及團體內的重要成員公開支持極右翼觀點。事實上，德國官員和反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）等人權組織均認定卡普斯丁是新納粹份子。

卡普斯丁最為人知的是他的軍用無線電呼號「白暴龍」（White Rex）。他是俄羅斯公民，2000年代初移居德國。德國北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）官員表示卡普斯丁與暴力足球迷社群有關，後來成為從新納粹分離出的一個綜合格鬥組織裏其中一名「最具影響力者」。

據報卡普斯丁被禁止進入歐洲免簽的申根27國，但他本人說只被德國取消居留許可。

紐時認為「俄羅斯志願軍」因這次入侵俄國引發關注，並被重新翻出與新納粹的聯繫，這讓烏克蘭政府陷入尷尬局面，尤其俄羅斯總統蒲亭是高舉「去納粹化」名義攻打烏克蘭。

一些分析家雖看扁「俄羅斯志願軍」為烏克蘭助戰的重要性，但警告他們仍具危害性。荷蘭調查媒體「冒險者」（Bellingcat）研究員科爾本（Michael Colborne）常年報導國際間極右翼份子動態，他甚至懷疑該否把「俄羅斯志願軍」稱作軍事團體。

科爾本說：「侵入俄羅斯境內的這些團體，大多是極右翼新納粹主義的流亡者，比起其他事情，他們看起來更樂於在社群媒體作秀。」

科爾本指出卡普斯丁及旗下武裝分子的納粹形象恐不利烏克蘭自衛，因為這會引發盟國對可能支持到極右翼武裝團體的警覺。

科爾本說：「我擔心這樣的事情對烏克蘭來說適得其反，因為這些人立場明顯，也不是無名小卒，但在任何現實層面他們都不是在幫烏克蘭。」（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）