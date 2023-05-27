南韓韓亞航空（Asiana Airlines）26日上演空中驚魂，一架國內線客機在200公尺空中逃生門突然打開，導致艙內氣壓驟變，乘客的座椅被強風震得劇烈搖晃，驚叫聲四起。警方事後拘捕一名涉嫌強制開啟出入口的30多歲男子，最重可能判處10年徒刑。而韓亞航空也宣布，未來同型號客機除非滿座，否則最靠近該扇逃生門的座位將不再出售。

韓亞航空國內航班26日發生降落前艙門開啟意外，導致機上乘客因驚嚇出現呼吸困難症狀，所幸無嚴重傷亡。

根據韓聯社報導，韓亞航空編號OZ8124班機26日中午左右載著194名乘客和6名機組人員從濟州機場出發，在中午12時45分準備降落大邱機場前，逃生門居然被一名男乘客開啟，由於當時飛機距離地面仍有200公尺，機上9名乘客因為驚嚇，出現呼吸困難的症狀，所幸飛機最後在艙門保持開啟的狀況下平安降落，機上乘客送醫後情況穩定。

1. A man has been arrested for opening the emergency door of an Asiana Airlines flight as it was landing in South Korea on Friday (May 26).



The man in his 30s said he was feeling suffocated and wanted to get off quickly, Yonhap news agency reports. pic.twitter.com/8qInGKrUEV — BFM News (@NewsBFM) May 27, 2023

南韓MT news引述航空業人士指出，韓亞航空共經營2種A321機型，在昨天發生事故的A321-200客機上，26A座位的乘客距離緊急出口非常近，因此能在不解開安全帶的情況下，伸手觸及門口的拉桿。韓亞航空已採取緊急措施，未來除非滿座，否則該型號班機的同一個座位將不會出售。

根據南韓《航空保安法》第46條規定，乘客不得操作飛機艙門、緊急逃生出口及機上裝置，違反者最高可處10年徒刑，另外還要賠償航空公司檢修、更換零件及停飛等相關費用，賠償金額恐怕高達數億韓元。