南韓韓亞航空（Asiana Airlines）26日上演空中驚魂，一架國內線客機在200公尺空中逃生門突然打開，導致艙內氣壓驟變，乘客的座椅被強風震得劇烈搖晃，驚叫聲四起。警方事後拘捕一名涉嫌強制開啟出入口的30多歲男子，最重可能判處10年徒刑。而韓亞航空也宣布，未來同型號客機除非滿座，否則最靠近該扇逃生門的座位將不再出售。
根據韓聯社報導，韓亞航空編號OZ8124班機26日中午左右載著194名乘客和6名機組人員從濟州機場出發，在中午12時45分準備降落大邱機場前，逃生門居然被一名男乘客開啟，由於當時飛機距離地面仍有200公尺，機上9名乘客因為驚嚇，出現呼吸困難的症狀，所幸飛機最後在艙門保持開啟的狀況下平安降落，機上乘客送醫後情況穩定。
南韓MT news引述航空業人士指出，韓亞航空共經營2種A321機型，在昨天發生事故的A321-200客機上，26A座位的乘客距離緊急出口非常近，因此能在不解開安全帶的情況下，伸手觸及門口的拉桿。韓亞航空已採取緊急措施，未來除非滿座，否則該型號班機的同一個座位將不會出售。
根據南韓《航空保安法》第46條規定，乘客不得操作飛機艙門、緊急逃生出口及機上裝置，違反者最高可處10年徒刑，另外還要賠償航空公司檢修、更換零件及停飛等相關費用，賠償金額恐怕高達數億韓元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。