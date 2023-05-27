畫面曝光！ 雨勢不斷，南橫公路栗園段落石中斷雙向交通。

山區雨勢不斷，南橫公路栗園段附近的哈利普松明隧道邊坡有落石情形，雙向交通中斷，關山工務段已派出機具搶災，預計28日上午7時搶通。

利稻管制站。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

公路總局第3區養護工程處關山工務段長林進芳表示，由於山區天氣不穩定，落石不斷，搶修進度受阻，搶修機具及保全人員將視現場情形，隨時進行搶修，預計28日上午7時恢復通車。

關山工務段提醒，有意上山遊客可事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況。