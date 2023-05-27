「2023新竹自造者嘉年華」27日在新竹市世界高中展開為期兩天的嘉年華活動，現場集結24組自造者團隊，DIY工作坊及各式各樣的競賽，市長高虹安邀請民眾前來實地體驗「Ｍaker」，享受腦力激盪與動手做的樂趣，未來也將以Maker精神來打造創客的友善環境。

高虹安今天化身創客，開場以手機APP控制投石車，她說，自造者Maker是在實踐無限的創意及夢想，新竹市是座具有科技能量的城市，不僅有5所頂尖大學，更有許多國家級的研究中心，包括國家太空中心、高速網路中心等，新竹市可以做為自造者領先的城市。

未來市府也會繼續在相關的青年政策上努力，如青年委員會的改制及青年的租屋補貼，為下一代作準備，讓新竹的孩子可以成為世界的孩子。

高虹安指出，今年的活動主題是以「永續發展未來，自造美好生活」為主軸，在場有許多攤位使用可以循環利用的材料作為成果展現，鼓勵年輕人採用創新的思維方式和方法解決問題，減少對有限資源的依賴，降低環境衝擊，盼在場老師同學們可以透過這兩天的活動，可以學到前瞻的知識並應用在生活中。

勞工處長黃錦源表示，自造者嘉年華提供了1個獨特的平台，讓自造者們展示他們的發明及創新技術，推動科技創新，並激發引領未來的創業精神。未來市府也會持續推出青年創新職涯課程，藉由不同活動與課程之引導，培育跨域人才，提升職業能力，為新竹市注入更多青年活力。

今天活動現場有多達24組創客攤位與互動藝術作品，不僅提供了學習和交流的平台，更充分展現自造者們的熱情和創造力。

工作坊和創客競賽共計14個活動場次，其中「Mason DIY 工作坊」以3D零件和雷射切割設計，打造具備機電整合和可程式編程的機器人，不僅可以應用在學校教學上，也適合個人創作。

創客競賽中的「投石車攻城計」，透過使用於遙控車及教育的手機APP控制投石車，應用AI智能偵測技術辨識目標，讓市民朋友能夠深入了解最新的科技趨勢和創新應用。