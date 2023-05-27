台南市楠西區梅嶺風景區27日上午驚傳命案，在山裡修行60多歲李姓女子，被發現倒臥偏僻的產業道路上，已無生命跡象，頭部、手、腳都有多處撕裂傷，陳屍處離居住的農舍不遠，警方查知李女為比丘尼，先封鎖現場採證調查，正通知家人到場指認。

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