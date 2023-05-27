台南梅嶺驚傳命案 比丘尼「多處撕裂傷」陳屍產業道路 13:552023/05/27 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅嶺發生命案，在山裡修行的李姓尼姑陳屍在偏僻的產業道路旁。（讀者提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市楠西區梅嶺風景區27日上午驚傳命案，在山裡修行60多歲李姓女子，被發現倒臥偏僻的產業道路上，已無生命跡象，頭部、手、腳都有多處撕裂傷，陳屍處離居住的農舍不遠，警方查知李女為比丘尼，先封鎖現場採證調查，正通知家人到場指認。 「晶片教主」黃仁勳現身台大 開口秀台語直喊緊張 黃仁勳台大畢典致詞 台語開場白 全校師生驚呼 黃仁勳喊「這句」勉勵台大學子 親曝與校方成立「這單位」 #台南梅嶺 #撕裂傷 #比丘尼命案 #陳屍產業道路 也許您會感興趣 推薦閱讀 金山水尾漁港驚見男浮屍 釣客嚇呆急報警 11:272023/05/27 社會 「森原樹」4字頭甜甜價 入住雙北樹海溫泉度假宅 04:002023/05/27 財經 瑪娃颱風愈來愈靠近 黃偉哲：超前部署、料敵從嚴 12:512023/05/27 生活 黃仁勳首曝台大實驗室驚人1幕 看到「這神器」台味十足 12:262023/05/27 財經 大陸國產C919機票開售 上海虹橋至成都天府919元人民幣起 13:252023/05/27 兩岸 植物當畫筆實驗創作 陳正隆揮灑奇幻彩墨 11:302023/05/27 生活 肢障婦掌摑護理師致臉部挫傷 1巴掌換2個月徒刑 12:022023/05/27 社會 選罷法排黑條款通過 陳時中：彰顯民進黨決心 12:322023/05/27 政治 陳明通學倫案與退休案結果如何 台大依舊三緘其口 13:332023/05/27 生活 台北電腦展聚焦AI伺服器前景 台廠商機可期 10:492023/05/27 財經 台大校長陳文章勉畢業生與時俱進 為人處事懂得利他感恩 10:582023/05/27 生活 畢業季來了 「這場」就業博覽會推千個職缺月薪上看8萬元 13:452023/05/27 生活 跟上AKIRA！具俊曄進軍「台灣實境秀」搭檔陳柏霖入深山 09:592023/05/27 娛樂 台南女婿AKIRA煮出人生第一碗擔仔麵 王陽明品嚐反應亮了 10:312023/05/27 娛樂 《傳產》內科廠辦交易逆風成長 文德段登整棟交易王 10:272023/05/27 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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