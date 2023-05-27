民眾黨立委陳琬惠踢爆，2020年6月12日立院交通委員會宜蘭考察完，時任交通部次長黃玉霖與台鐵副局長朱來順至im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒豪宅，與土地開發商飲酒作樂，媒體今早追問時任交通部長、現任總統府秘書長的林佳龍，林未回應。陳琬惠批評，對這種敗壞官箴行為，表達基本態度都做不到，還是因為黃玉霖是愛將就要護短？請林出來誠實面對。

陳琬惠說，看到媒體前去訪問林佳龍，好笑的是，林佳龍裝死到底，完全不敢回應。奇怪了，林佳龍不是當時的交通部長嗎？對於這種敗壞官箴的行為，表達基本的態度都做不到嗎？還是因為黃玉霖是林佳龍的愛將，就要選擇護短？

陳琬惠強調，更重要的是，林佳龍應該清楚說明自己與im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒有什麼樣的往來關係，不僅其正國會旗下大將陳歐珀在2020年6月才帶著與其一起投資宜蘭不動產的曾耀鋒參與宜蘭交通考察，並與官員開趴；緊接著在7月，時任台鐵局長張政源更率領著副局長朱來順及台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘親赴曾耀鋒的招待所，參與的還有川晟機構旗下的李宙龍以及行政院政務顧問陳振坤。

陳琬惠質疑，林佳龍任內的交通部台鐵局到底與詐騙犯曾耀鋒的川晟集團在商議什麼合作計畫？這些事情，林佳龍都必須出來說明清楚！