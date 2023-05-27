身兼學者、作家與翻譯家身分，前輩作家林文月於美西時間26日早上9時44分安詳捨報，享耆壽90。林文月一生致力於教學與學術研究，也未曾停下散文創作與翻譯之筆，她是研究中日比較文學的開拓者，也樹立了散文寫作的典範。

林文月之子郭思蔚於台灣時間27日在臉書發文「我們親愛的媽媽，今天早晨安詳地於加州奧克蘭家中展開一段新的旅程」。指兩周前在醫院經過觀察、討論，遵從她不急救、不開刀、不插管的囑咐辦理出院，在家中進行安寧照護。「看著媽媽清瘦但仍然平靜娟好的臉孔」郭思蔚指出自己在母親節時即陪在床前，想起小時候出門媽媽總會牽著自己，此際牽起母親清癯的手也望她此去永無苦痛，「還可與故親團聚，更能和您嫻熟的陶、謝、紫式、和泉飲觴論文」。

林文月之父林伯奏為彰化人，曾於上海留學，母親連夏甸為連橫長女，林文月出生於上海日本租界，幼時受日本教育，小學遷居回台後才開始接受中文教育，後於台大取得中文系學士、碩士學位，並於台大任教。她專攻六朝文學、中日比較文學等領域，曾翻譯多部日本古典文學作品，包括《源氏物語》、《和泉式部日記》、《枕草子》等。

長期任林文月作品編輯的有鹿文化創辦人許悔之指出：「林文月老師一生，人美、心美、文章譯筆應世風範都美，是一位宛若六朝風華人物的人，就像她的研究專業：陶謝與六朝文學。」東華大學中文系教授黃如焄談林文月專著名為「清質澄輝」，蔣勳曾言林文月文章特色是「雲淡風輕」，許悔之認為此八字正是林文月一生為人為文的註腳。

台大中文系名譽教授何寄澎表示，林文月的語言風格融合白話、日文語法及古典文言，形成她獨特的風格。「她的散文永遠表現出對事物細膩的觀察，對人的溫暖情感，她的文字動人卻不濃烈，語言平淡而耐咀嚼」。

《文訊》雜誌社長封德屏指出，林文月作品最大特色在於把對生命的關照和體悟，都賦予極致而優美的鋪陳，「她的文字不是完全的抒情，而是情致中有理趣，不是單純抒情或說理，可以說在散文的文體模式上是具突破性的」。

翻譯《源氏物語》，封德屏指出她以豐富的底蘊和身為女性的細膩，對《源》的敘事有著很傳神的翻譯，且其中的和歌，她也巧妙以三句式楚騷體譯就。封德屏感慨：「她就如其作品《讀中文系的人》，看似平凡但內蘊深刻，如今已找不出那樣的典範」。