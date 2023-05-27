66歲TVB高層樂易玲1993年與建築師陳君毅結婚，育有2子，昨(26日)傳出陳君毅過世，外界才發現兩人早就離婚5年，而樂易玲過往的戀情也被挖出，曾與「阿B」鍾鎮濤交往，兩人好聚好散，阿B受訪時更曾透露過去拍床戲全裸，被工作人員偷拍了裸照，後來照片不知為何落到樂易玲手上，是她出手相救，照片才沒傳開，讓鍾鎮濤對她相當感激。

樂易玲與陳君毅多年前結婚，然而近年樂易玲在IG分享生活日常都不見另一半的影子，2017年樂易玲的兒子一度在IG表示：「上星期爸爸使家庭破碎，雖然我們很絕望，但還是有希望」，當時樂易玲便親自回應兒子，打氣說：「人生總會有起伏，婚姻也一樣，不會無風無浪的，有問題時便面對它吧」，如今看來似乎兩人當年已經離婚。

而樂易玲過去曾和鍾鎮濤交往，據《香港01》報導，熱戀時期兩人曾在西貢南圍同居，但交往了3年就分手，2007年鍾鎮濤出自傳《麥當勞道》也承認這段情，並強調不是要曝光隱私，只是想記錄人生點滴，並表示好友關之琳都曾虧他是朋友間「這輩子最多事情發生的人」。

鍾鎮濤在書中指出，前女友樂易玲可說是他救命恩人，當年他和葉童拍攝《表錯七日情》，有場床戲他全裸上陣，結果被沒有職業操守的工作人員偷拍到露屁股的照片，幸好樂易玲及時攔下，才沒讓他的裸照曝光，導致星路全毀，阿B也自嘲：「其實我是第一個露屁股的香港男星呢！」至於兩人為何分手？阿B說說就是緣分盡了，樂易玲個性強，而他喜歡女友陪在身邊，沒共識就分開了。