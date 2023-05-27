近來天氣逐漸炎熱，沁涼啤酒是許多人的心頭好，但醫師表示，喝酒會導致脫水、血壓升高並損害肝臟，進而造成肝硬化、嚴重致肝癌外，同時也增加罹患痔瘡的風險。

大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書說明，飲酒與痔瘡與肝臟的關係。首先，酒精會損害肝臟功能，長期飲酒會導致酒精性肝炎，之後惡化為肝硬化，肝硬化與痔瘡密切相關。

她表示，肝硬化會影響肝臟的血流並阻止肝臟正常運作，導致「肝門靜脈」系統的阻力增加、血流量增加，進而引發肝門靜脈高壓症，致使肛門周圍的靜脈腫脹與發炎，進而增加痔瘡風險，「因為痔瘡是發生在直腸下部與肛門區域的靜脈曲張，所以靜脈回流不順會造成痔瘡。」

她並表示，酒精會利尿，使人排出多餘的水分，使得腸道中的糞便水分減少，導致排便更加困難，加劇痔瘡生成的誘因。此外，長期飲酒的人較可能罹患高血壓，高血壓藥物之一的鈣離子通道阻斷劑會增加便秘風險，讓人需要用更大的腹內壓力來排便，導致痔瘡風險大增。

黃郁純提醒，飲酒當下固然開心，但隔天的宿醉與對身體的損傷，都需要時間修復，所以民眾在喝酒前先思考肝臟的重要，也避免「痔在必行」。

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