苗栗縣南庄鄉山區是野生馬告的原生地之一。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉山區是野生馬告的原生地之一。（謝明俊攝）

別稱「山胡椒」的馬告，是泰雅族等原住民族人重要的調味品，過去都是在高山地區自然野生，隨著原住民料理逐漸受到重視歡迎，馬告的需求量也日益增加，苗栗縣南庄鄉山區也是馬告的原生地之一，過去鄉內泰雅族人所使用的馬告，都採自大自然，現在有位客家農人邱垂增經過多年研究，終於掌握繁殖馬告的秘訣，開始全面繁殖馬告幼苗，讓更多人能享用原住民的「威爾剛」。

南庄客家農人邱垂增成功繁殖馬告幼苗。（謝明俊攝）

馬告幼苗繁殖非常不易。（謝明俊攝）

南庄鄉東河村擁有樂山、鵝公髻山、向天山等群山，過去山區長了不少野生馬告，但都只有當地泰雅族人懂得將馬告用來調味，客家人把馬告稱為山胡椒，雖然知道馬告香味特殊，但對於滿山遍的野生馬告，客家人都採來當玩具子彈，從來不懂得用做調味香料。

據邱垂增表示，目前南庄山區的馬告樹，幾乎都是自然繁殖野生出來的，馬告樹喜歡強烈日照，所以多半生長在向陽坡面，馬告果實成熟期，多半是在端午節後，過去泰雅族人都是在馬告果實成熟後，上山採集果實曬乾保存下來，可留存1、2年使用。

馬告樹雖然是自然繁殖野生在山區中，但卻非常嬌貴，有人企圖移植，但只要不小心傷及根系，馬告樹會很快死亡，邱垂增曾經多次嘗試移植馬告樹到住家附近庭院，都不成功，後來才想利用扦插以及種子繁殖等方法，仍然是功敗垂成，這反而激起他研究繁殖馬告樹的企圖心，經過多年嘗試後，邱垂增終於找到繁殖馬告的方法。

邱垂增指出，馬告無法用扦插方式繁殖，必須採用在樹上完全熟透的馬告果實，略為曬乾後，先行置於砂質土中靜養，待來年開春就有機會發育生長成了新幼苗，但即便如此，以馬告果實繁殖成功率也只有1成左右，因此，他仍持續尋找馬告繁殖的最佳方法。

馬告公樹只開花不結果。（謝明俊攝）

邱垂增表示，馬告樹分為公樹及母樹等2種，公樹只開花不結果，只有母樹才能開花結果，不過，由於馬告樹葉也富含精油，公樹的葉子可以用來提煉精油，母樹則可以提供果實食用。

新鮮馬告目前盤商收購價格1台斤約3、4百元。（謝明俊攝）

馬告擁有特殊香氣，甚至泰雅族人認為馬告有特殊增加性能力的功能，把馬告稱為原住民的威爾剛，隨著原住民料理的逐漸受到重視歡迎，馬告的身價也水漲船高，也有雜糧盤商專門在山區蒐購馬告，依照去年行情，新鮮的馬告每一台斤盤商收購價約3至4百元，曬乾的馬告每一台斤則為1800至2千元左右價格，也成為了南庄山區的新綠金商品。