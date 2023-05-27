2024立委選舉，國民黨徵召許多年輕政治人物出戰，台中市議員羅廷瑋日前也獲國民黨提名參選台中市第六選區立委。羅廷瑋透露，聽到許多人說他還年輕、再等等之類的言論，但他強調，要注入年輕人的活力，去改變台灣政治困境。

羅廷瑋今(27)日在臉書透露，常常有人說他還年輕、再等等之類的言論，但他質疑，過幾年台灣政治又有什麼改變嗎？「還不是一樣沒變」。羅廷瑋強調，更應該這時候注入年輕人的活力，去改變台灣政治的困境。

這篇文章引來許多網友回應，並紛紛表示「我覺得國民黨願意讓年輕人出來，已經有在進步了，不錯不錯」、「希望小羅議員莫忘初衷，並繼續關注教育議題」、「只要是為了人民好、國家好、會做事、方向正確、不要走歪，年紀從來不是考量因素」、「改革無法等，年輕人是改革的主力」、「祝高票當選，讓年輕新生代為人民爭取福利」、「服務人民不是看年紀的！只要有心！我相信你可以改變」。