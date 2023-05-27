以竹聯幫信堂曾姓分子為首的詐欺收簿集團，去年間以提供薪資優渥的工作為由，誘騙求職民眾提供銀行帳戶作為詐團人頭帳戶，並要求擔任提款車手，其中一名盧姓男子因被懷疑黑吃黑60萬元，遭集團成員拘禁在苗栗一處露營區的貨櫃屋，並痛毆導致盧男腿部骨折。

盧男趁就醫時趁隙逃出報警，北市警中山分局經長期追查，日前將潘姓、陳姓兩名共犯逮捕到案，並提訊已因其他案件在押或執行的曾姓主嫌等6人。

警方調查，去年6月間，盧姓被害人前往面試後，才知道需提供金融帳戶及金融卡供詐團使用，且還要擔任提款車手。去年9月，嫌犯懷疑盧男將提領的一筆60萬元詐欺贓款據為己有，非常不滿，便將盧男拘禁在苗栗山區一間貨櫃屋內。

嫌犯囚禁盧男4、5天期間，不僅以言語恐嚇，要求盡速返還侵占款項，還毆打盧男導致他的腿部骨折，後來將他送醫治療時，盧男才趁隙逃出。

警方日前分別在北市及苗栗縣出擊，逮捕潘姓、陳姓兩名共犯到案，曾姓主嫌與其他5名共犯則分別因涉及毒品等案件，已在押或監獄執行中。警方詢後，依組織、詐欺、洗錢、妨害自由及傷害等罪嫌移送法辦。