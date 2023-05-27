你是否曾計算過自己夜間起床排尿幾次？當心夜尿症找上門。據統計，台灣40歲以上成人夜尿症盛行率達40%，推估目前至少有450萬人飽受夜間多尿困擾而不自知。泌尿科醫師高銘鴻表示，只要發現夜間醒來排尿2次以上、排尿量增加以及白天出現疲勞睏倦，就要注意是夜尿症的警訊，若不及早治療可能會讓情況更加惡化。

高銘鴻在臉書專頁發文，說明夜尿症常見症狀。他指出，一般人夜間睡覺時，會因抗利尿激素（ADH）分泌增加，進而使睡眠期間尿意減少，一夜最多只會上一次廁所。若發現自己「晚上醒來尿尿2次以上」、「排尿量增加」以及「白天出現疲勞睏倦」就為夜尿症。

至於為何造成夜尿症？高銘鴻解釋，可能的原因有很多，包括膀胱儲存尿液能力低下、睡眠期間身體製造的尿液過多、內科疾病、睡眠障礙，或是服用特定藥物等。

高銘鴻提醒，許多因素會影響膀胱或攝護腺，迫使於夜間醒來小便，如果不治療這些疾病，可能會讓情況更加惡化。他指出，夜尿會讓人的睡眠品質降低，也可能增加跌倒風險，對生理和心理都有極大的影響，可靠改變生活習慣、藥物和手術治療改善症狀。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科程威銘醫師曾表示，想要改善夜尿症，調整生活作息也是輔助重點。除了晚餐後飲水量減少，傍晚的時候可以做一些會出汗的運動，或是將雙腿抬高，都可以把體內組織中多餘的水分排出，減少水腫，當睡覺平躺，就不會有水分回到血管，也不會產生夜尿的狀況了。