《消失的紫斑蝶》電影中紀錄了紫斑蝶生命中可能遭遇的挑戰，包含成為寄生蜂的宿主。（牽猴子影業提供）

《消失的紫斑蝶》導演詹家龍鼓勵大眾都能攜手孩子前往戲院看片，透過兒童的視角更能看到電影中不同觀點 （牽猴子影業提供）

生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》由詹家龍執導，上映一週全台票房累積破 120 萬，引起關注生態環境的觀眾討論，並吸引長期致力於支持自然保育的企業與教育團體包場，邀請更多人一起關注環境保護議題。充滿童趣的電影調性也吸引許多家長攜手小朋友前往觀影，更有觀眾在看後分享「雖然是環保訴求的紀錄片，但它沒有投入太多道德性的批判，而是用極其客觀的角度，將生態界的驚人瑰麗，用強大的攝影技術加以捕捉」。

《消失的紫斑蝶》片名中的「消失」一詞，並不代表「絕種」，導演詹家龍笑著説道：「用『離開』來解釋才更為貼切，因為我們的不重視所以他們決定出走，部分紫斑蝶甚至已遷移到了日本的沖繩群島」，為了讓保育議題更扎根，導演也鼓勵大眾都能攜手孩子一起前往戲院看片，透過兒童的視角更能看到電影中不同的觀點。詹家龍表示：「想把這部片獻給所有小孩」，而他也在首映隔天（17日）迎接與太太的第一個孩子，詹家龍開心說道：「紫斑蝶的一生大約 6 個月，可以一直重複的觀察下去，我的小孩則只能觀察一次，且要用掉一輩子的時間」。

23日台北市忠孝國小的陳建榮老師，帶領小學生們化身小小追蝶人，到華山電影院欣賞《消失的紫斑蝶》，透過大螢幕看見紫斑蝶一生充滿奇幻的旅程，小朋友們也在觀後用充滿童貞的語言寫下圖文並茂的心得。小小追蝶人們提到「電影讓我學到好多知識」、「這部電影讓我知道如何分辨紫斑蝶，讓我知道蝴蝶也很聰明」，更有小朋友驚呼「裡面有很多從沒看過的驚人畫面」，也透過片中紫斑蝶的故事理解到生命的韌性，並直呼想再看一次。

生態導演詹家龍耗時五年、花費數百萬，深入紫蝶幽谷，叩訪成千上萬紫斑蝶神秘避冬點滴，紀錄紫斑蝶在台灣的生命軌跡、窺探紫斑蝶奇幻的一生。本片邀請創作歌手安溥深情獻聲，導演詹家龍以超高速攝影機，捕捉蝴蝶蛻皮、捕食、破蛹而出的瞬間，帶給觀眾微距細膩的視覺震撼。紀錄電影《消失的紫斑蝶》全台熱映中，是親子攜手進戲院的好選擇，也適合企業、社團、學校包場。