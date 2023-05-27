安東尼將長糯米料理出泰式芒果米布丁、黃金小米酒山豬肉炸米團及法式紅酒燉雞肉粽。（孫英哲攝）

彰化縣福興鄉盛產長糯米，今天福興鄉農會舉辦長糯米料理大賽等推廣活動，曾擔任Google台灣區行政總主廚的「恬事－安東尼」（方國安），巧思創意讓長糯米變身法式質感美食，擊退各路好手，拿下料理大賽冠軍，也讓人看到了長糯米料理的無限可能。

福興鄉農會總幹事林坤宏表示，彰化縣有3千公頃的長糯米，福興鄉就占950公頃，約彰化縣1／3產量，更是占了全台長糯米1／6的產量，為推廣福興優質長糯米，舉辦長糯米料理大賽、農特產品展售活動。

參加料理大賽的選手及隊伍中，有人將長糯米做成甜點或傳統粽子、米糕、油飯，也有參賽者將長糯米料理成西班牙、義大利燉飯。代表鹿港鎮「恬事」複合式藝文空間參賽的安東尼，將長糯米料理出泰式芒果米布丁、黃金小米酒山豬肉炸米團及法式紅酒燉雞肉粽，色、香、味、創意都有頂尖水準，一舉拿下冠軍。

安東尼原本是工程師，曾赴法國學習廚藝，旅法多年期間曾到巴黎及波爾多等地區的米其林級餐廳工作。他創建「安東尼廚房」部落格，分享廚藝，5年前受邀擔任Google台灣區餐飲的行政總主廚，前年成為鹿港「恬事」複合式藝文空間的共同創辦人，這次他拿下福興鄉長糯米料理大賽冠軍，可說是實至名歸。

彰化縣農會總幹事張建豐說，福興鄉農會辦理長糯米料理大賽，隨著西式飲食進入國內，國人飲食日益多元化，因此本次的長糯米大賽可以品嚐到別具風味的傳統美食，同時也表揚67位優秀農民和推廣教育人員。

彰化縣長王惠美指出，近年來民眾對於米食的用量減少，因而這次選擇料理大賽的形式，希望讓大家看到創意又好吃長糯米料理就在彰化，歡迎大家來品嚐；另外，端午佳節將近，福興鄉農會預計將包出10萬顆爌肉粽，歡迎民眾前來採購。