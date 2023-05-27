台灣師範大學今（27）日舉行111學年度畢業典禮，校長吳正己親自頒授藝術學名譽博士學位予譽有「現代水墨畫之父」劉國松。他並期許畢業生，勇敢在這五彩繽紛的世界上起步奔跑，「你們的起步是前途無量的。我在欣喜之餘，也願給各位致上最誠摯的祝福。」

當今全球藝術界最有影響力藝術家之一的劉國松，1949年跟隨國民政府來台，1951年考入台灣省立師範學院藝術系，並以第一名畢業。1956年創立「五月畫會」，積極推動現代水墨運動，被譽為「現代水墨畫之父」。

回顧劉國松在藝壇的貢獻，60年代起，其藝術繪畫從中西合璧重回紙墨世界，並提倡「中國畫的現代化」運動，開發各種拓墨技法，提出「模仿新的，不能代替模仿舊的；抄襲西洋的，不能代替抄襲中國的」的精神，創建本土抽象水墨畫，其鮮明的藝術主張，對東方畫系的水墨藝術影響深遠。

1963年期間，則是進行「大筆觸」創作，創造獨特的「抽筋剝皮皴」技法，並漸漸走入國際，至歐美訪問及客座。1969年受美國「阿波羅8號」太空船之地球照片影響，開始創作「太空畫系列」，首幅〈地球何許？〉獲美國國際美展繪畫首獎，隨後作品受國際肯定及典藏。

已高齡91歲的劉國松，在國內外亦榮獲許多最高榮譽獎項，如國家文藝獎、行政院文化獎、中國藝術研究院「中華藝文終身成就獎」、美國文理科學院外籍院士，為首位華人畫家獲此殊榮，藝術成就馳名國際，廣受肯定，亦為台師大傑出校友。

為表彰劉國松對藝術與人類社會的重大貢獻，由台師大校長吳正己代表頒授名譽藝術學博士學位予劉國松教授，並親自為他撥穗。

劉國松在致詞時特別感謝母校師長及友人，細數過去所受幫助及成長，他於1971年赴香港中文大學藝術系執教，後任系主任。「1992年退休後，朋友們留我在香港，家人要我去美國，但還是堅持回台灣定居與教學」，2010年，受邀回母校台師大任講座教授。

劉國松將自己看作為流浪四方的「一個東西南北人」，認為台灣終究是他這一生住得最久、感情最為深厚的地方，是他的第二故鄉。

最後，劉國松藉此機會重申一生的理想，提到他對水墨畫現代化的教學，推廣與創作，迄今已經超過一甲子。他常提醒學生，人類的文明史，是由兩類人創造出來的，物質文明，是科學家創造的；精神文明，是藝術家創造的。繪畫是一條非常艱苦的路，需要不斷努力，堅強的毅力，超群的思想，獨到的眼光，偉大的抱負和過人的才智，任何一個成功的藝術家，沒有不具備這些條件的。

劉國松強調，這是一個五彩繽紛的世界，眼看各位年輕人將勇敢地在這五彩繽紛的世界上起步奔跑，以自己的視野觀看這個世界，以不同方法來表達自己的思想，「你們的起步是前途無量的。我在欣喜之餘，也願給各位致上最誠摯的祝福。」