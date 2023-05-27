展覽現場也安排藝術家以陳玉峰當年使用的原料創作門神。（曹婷婷攝）

已有360年歷史的市定古蹟陳德聚堂，收藏彩繪匠師陳玉峰晚年在台南的門神代表作《神荼、鬱壘》，陳德聚堂已將這件門神作品捐給台南市政府文化資產處，今天也舉行「神匠－陳玉峰老門神特展」，由於民間倡議發起連署，盼門神盡速指定為古物，文資處也表示，已啟動一般古物審查程序。

策展人、彩繪師黃雉原指出，會發現這件陳玉峰所繪《神荼、鬱壘》門神，緣於2000年陳德聚堂整修時，請來潘岳雄重繪門神，即目前現有的門神之作，過程中發現原來還有這麼一件門神，但遭人漆上紅漆被放置於庫房，後來經過檢測鑑定、剝漆修復，才重現《神荼、鬱壘》門神，還找到60多年前經費收支單據，證明門神出自陳玉峰之手。

陳德聚堂已將這對門神捐給文資處，民間的修復師也發起連署，爭取使其盡快通過古物審議，獲得妥善保存。文資處處長林喬彬今天受訪表示，文資處去年12月接受陳德聚堂捐贈陳玉峰大師門神之作，即已針對這對門神啟動「一般古物」審查程序，他也強調，審議過程不會大張旗鼓，可能招致誤解以為沒有任何動作。

他說，陳玉峰這件作品研判是他晚年在台南的最後一件作品，因此已啟動相關價值評估，預計最快在6月上旬安排審查委員現勘，若符合具有一般古物的基準，文資處就會列冊追蹤。

陳德聚堂5月27日起至6月25日舉辦「神匠－陳玉峰老門神特展」，展覽分三個區塊，介紹陳德聚堂現存彩繪、陳玉峰門神及其創作生涯。陳家後代、誠美企業董事長陳百棟也提到，已爭取陳德聚堂內同為陳玉峰之作的壁畫將啟動修復，整座建築物的結構體也會展開修繕，預計全面完成將花10年時間。