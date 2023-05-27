統一發票3-4月的中獎號碼日前才剛剛開出來，一名網友興奮分享自己爽中3張500元的故事，另有一名女網友則留言呼籲大家，不要放棄任何一張發票，某天吃飯結帳的時候，排在前面的客人隨手把發票當垃圾丟掉，她拿回家以後，竟爽中了1萬。

一名網友日前Dcard上分享，最新一期發票中獎號碼出爐，他立刻對獎，結果紙本發票竟然一張都沒中，雖然知道自己本就沒有偏財運，但還是很失望，沒想到晚上刷雲端發票專屬獎的時候，竟然中了3張500元，所以最後共收穫1500元。讓原PO興奮直呼，活了24年第一次中這麼多錢。

貼文引起網友討論，「剛剛打開以為我看錯，結果竟然中了4900元，大家可以對人生充滿希望」、「好羨慕，我摃龜」、「我這個應該是人生巔峰了吧！買全家35元的起司牛奶麵包中了1萬」、「我一張都沒有中」。

其中有一位女網友留言表示，請大家不要放棄人生中任何一張發票，她從小到大幾乎沒有中過獎，某一次去吃飯，排隊結帳的過程中，前面一位客人付完錢就把發票隨手一丟，起初她以為是不小心掉了，立刻撿起來追上去找那位客人，結果對方卻說「這不要了！當垃圾。」後來她帶回家對獎竟中了1萬，扣掉稅可領7000-8000元左右。