Friday's Giants vs. Brewers game halted for a while when a foul ball from Milwaukee's Brian Anderson hits Willy Adames in the Milwaukee dugout. pic.twitter.com/a6XTUyPxep — The Comeback (@thecomeback) May 27, 2023

Video of the Willy Adames incident. pic.twitter.com/fWmswNIogo — La Russa Burner (@BurnerDeLaRussa) May 27, 2023

釀酒人游擊手亞當梅斯（Willy Adames）在今（27日）碰上巨人的比賽中，在板凳區遭到界外強襲球擊中，隨即離開球場接受治療，總教練康索（Craig Counsell）《密爾瓦基哨兵週刊》訪問時表示，亞當梅斯正在進行檢查，並將在醫院待上一夜。

事情發生在2局下，由釀酒人進攻，安德森（Brian Anderson）打出強勁界外球，卻不偏不倚擊中亞當梅斯的頭部，後者當場跌坐在板凳席上，臉色相當痛苦，最終在防護員的陪同下走進休息室。安德森相當懊惱地蹲在打擊區，就連巨人投捕伍德（Alex Wood）、派翠克貝利（Patrick Bailey）和主審都看傻了眼。

好消息是，亞當梅斯並沒有骨折現象，且仍保持意識，預計隔天就能出院，不過亞當梅斯仍被球團列入7天的腦震盪傷兵名單。釀酒人隊友似乎心繫著亞當梅斯的狀況，就在事發的下個半局，巨人馬上打下7分，釀酒人全場只有4支安打，最終以1比15慘敗收場。

釀酒人游擊手位置大部分由亞當梅斯和L.烏力亞斯（Luis Urias）負擔，不過2人現在都躺進了傷兵名單，具有游擊手經驗的米勒（Owen Miller）、屠朗（Brice Turang）及布拉索（Mike Brosseau），在游擊位置的守備局數都不超過20局。