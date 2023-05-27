女星謝忻2019年被拍到與主持搭檔阿翔車吻，因此離開胡瓜的節目《綜藝大集合》。事隔4年，謝忻無預警出現在胡瓜另一個節目《最強綜藝秀》，網友不禁好奇謝忻是否要回歸？對此，謝忻留言回覆了。

《最強綜藝秀》臉書小編昨（26日）在粉專大力宣傳：「人客呀～～～你看看！！！我們在基隆廟口遇到了誰～～？是謝忻啊！！！！」照片中，胡瓜正在訪問店家，謝忻則遞麥克風幫忙收音，她本人也在下方留言：「現在的我飢腸轆轆好想吃。」讓網友看得又驚又喜，留言問：「很久沒看到謝忻了耶，要來主持的嗎？」釣出謝忻回覆：「不好說。」沒把話說死，留給外界無限的想像空間。

謝忻曾主持《綜藝大集合》10幾年，4年前因和主持夥伴阿翔擦槍走火，黯然離開節目，而阿翔走出風暴後，重拾《綜藝大集合》主持棒，一度惹毛網友，認為兩人犯一樣的錯卻有不同的處理方式，揚言拒看。

謝忻當時演藝事業停擺好一陣子，加上新冠肺炎影響，曾到咖啡店工作，所幸她的個性樂觀、正面，慢慢回復到昔日的生活，業配、通告和活動接踵而來。