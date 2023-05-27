基隆市警局執行專案，查獲陳嫌的火藥式手槍。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆嚴打黑幫槍毒成果佳，10天內逮獲通緝犯20人。

基隆市警察局自本月15日起至24日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，針對轄內聚眾鬥毆滋事分子及黑幫成員積極蒐證偵辦，成功檢肅暴力集團16人，破獲大麻栽種工廠1處並起獲槍枝1把、子彈41顆，逮捕詐欺車手4名、起獲現金128餘萬元，偵破各類刑案169件164人、緝獲通緝犯20名。警察局長張樹德表示，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，會持續嚴查打擊，守護市民安全。

市警局表示，本次掃黑專案行動中，第四分局成功檢肅吳女為首之暴力犯罪集團最為矚目，吳女其僅因旗下小妹與被害人發生金錢糾紛，即遂率眾約被害人至本市外木山談判，隨即限制被害人行動，除多次毆打被害人外，又指使小弟分持棍棒、刀械恐嚇被害人，並將被害人受虐過程拍攝上傳臉書散布，經調查後將吳女及手下拘提到案，詢後依組織犯罪防制條例、妨害秩序、恐嚇、毀損、傷害等案移送台灣基隆地方檢察署偵辦。

此外，第二分局亦成功查緝以江男為首之暴力集團，江男以其弟之妻子邱女與被害人蕭男過從甚密為由，於本月初夥同其手下前往被害人開設之禮儀公司，先以棍棒毆打蕭男及毀損該公司玻璃門後，竟在違反蕭男意願下，強行將渠載往基隆市暖暖區一帶輪流毆打，並威脅要求其家人支付贖金始將其釋放。經蒐證後，警方持搜索票與拘票將江嫌及其共犯等人逮捕到案，並組織犯罪條例、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送法辦，江男及其弟二人已被法院裁定羈押禁見。

基隆市警局執行專案，查獲陳嫌種植的大麻。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

另刑警大隊偵一隊執行網路巡邏時，發現陳姓嫌犯向多名賣家購買栽種第二級毒品大麻所用之火麻籽、菸草研磨器等原料及器具，經調閱相關資料並至現場勘查，陳嫌疑似於其住居所栽種大麻，經蒐證完備向宜蘭地方法院聲請核發搜索票獲准後隨即緝獲，共起獲大麻活株7株、大麻種子1包、火藥式手槍1枝、子彈41顆等證物。

基隆市警局執行專案，查獲詐騙車手王男。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警局執行專案，查獲詐騙車手陳男。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

警察局長張樹德表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對黑道幫派分子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及金融詐騙等不法案件必會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起為目標；另外，警方呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

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