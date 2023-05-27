台灣師範大學今(27)日舉行111學年度畢業典禮，現場熱鬧非凡。(台師大提供)

台灣師範大學今（27）日舉行111學年度畢業典禮，中央研究院首位「道士院士」李豐楙獲邀發表專題演講，他期勉畢業生，從事研究不需要害怕冷門，只要用心投入，就可以創造屬於自己的獨特人生。

台師大111學年度畢業生共計有4469人，其中包含學士班2442人、碩士班1845人、博士班182人。

台師大校長吳正己在致詞時表示，本屆畢業生不同以往，就學期間經歷兩件大事，第一是新冠病毒疫情，但同學們仍能迅速適應新的學習方式，發揮自主學習精神，不讓學習中斷；第二件是人工智慧AI的新里程碑，ChatGPT在2022年底出現，同學們都是數位原住民，生長在數位時代，對於資訊科技的使用，永遠要把人類良善的價值擺在第一位。

去年以道教研究獲頒中研院院士的李豐楙，是台師大國文學系58級校友、政治大學中國文學系名譽教授，他深入道教文化研究，探討道教文學、田野調查、華人宗教研究、身體文化，以及東方文化思維5大方向，提出東方「常與非常」的概念，更拜師求法並通過登刀梯考驗，是少數同時具有道士資格的大學教授，透過研究為民間、學術、宗教與文化的維護和發展付出莫大貢獻。

李豐楙以「不怕冷門，投入為要」為題發表演講，並感謝兩位對自己影響深遠的師長，第一位是漢學大師王夢鷗，讓他從傳統中國文學研究轉入道教世界，第二位是法國漢學大師施舟人（Kristofer Marinus Schipper） ，則啟發他踏上拜師之路，成為真正的道士。

李豐楙也向台師大畢業生分享道教民俗祭典，透過向土地的謝罪與感恩儀式，表達人類社會中對土地的關懷。他提到，近幾年新冠疫情中，道教也發揮療癒集體創傷的重要作用，如全國各地的送王船祭典，象徵驅散瘟疫、祈安求福。

作為撫慰社會大眾心靈的重要存在，李豐楙以自身經驗總結，做研究不需要害怕冷門，勉勵畢業生們只要用心投入，就可以創造屬於自己的獨特人生。

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