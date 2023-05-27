嘉義大學校長林翰謙頒發名譽博士學位予越南校友會李天柒理事長(右)。（嘉大提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學今舉辦112級畢業典禮「季。憶底片－拾憶青春 逐光而行」，以跨校區聯合視訊方式直播授證撥穗，典禮中嘉大校長林翰謙特別頒發名譽博士學位予越南校友會理事長李天柒，感謝李天柒凝聚嘉大越南校友們對母校向心力外，2020年新冠肺炎疫情剛開始蔓延，台灣口罩極度匱乏，李天柒克服萬難募集近4000個口罩跨海贈嘉大防疫，多年來也協助嘉大學弟妹至海外實習，讓學生就業無縫接軌。

嘉大今舉行112級畢業典禮「季。憶底片—拾憶青春 逐光而行」。（嘉大提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉大今年畢業生有2615人畢業，其中境外畢業生與僑生達51人，今校方在蘭潭校區瑞穗館舉行112級畢業典禮，除有蔡英文總統、副總統賴清德畢業祝福影音外，也邀請知名畢業校友魏暉倪錄製祝福短片獻給畢業生，搭配跨校區聯合視訊直播授證撥穗，讓畢業生帶著師長滿滿的祝福迎向錦程。

曾榮獲第28屆傑青獎的動物科學系同學呂明峰代表畢業生致感謝詞。（嘉大提供/呂妍庭嘉義傳真）

獲頒名譽博士學位的李天柒，早在1989年便赴越南同奈設立傢俱工廠「協楊木業分有限公司」，致力國際木業發展，屢獲越南政府頒發外銷績優廠商殊榮，也曾任中華民國僑務委員會僑務促進委員、亞洲台灣商會聯合總會會長、越南台灣商會聯合總會總會長、越南同奈商會創會長及越南台灣家具公會會長等，去年2022年更高票當選世界台灣商會聯合會第30屆總會長，在海外貿易與國際舞台扮演重要角色。

嘉大校長林翰謙致詞祝福畢業生。（嘉大提供/呂妍庭嘉義傳真）

林翰謙表示，2019年嘉大創校百周年，在大家殷切期盼與努力下成立越南校友會，李天柒不但承擔起理事長責任，在疫情爆發，口罩極度匱乏時，李天柒更克服萬難，號召、募集近4000個口罩送嘉大，尤其他總協助學弟妹至海外實習，今特別授予名譽博士給李天柒，感謝人稱「柒哥」李天柒對母校的貢獻。

林翰謙不忘勉勵畢業生「一日嘉大人、永遠嘉大人」，指畢業生在嘉大的學業可能暫告一段落，但人生的學習才正要陸續展開，期許大家能看見更高、更遠的自己，每天在社會進步、人類幸福的建設中，留下自己努力付出的心意，讓嘉大與校友們一起奮鬥、互相榮耀。

李天柒致詞時特別囑咐學弟妹，未來踏出校園，有機會到世界各地發展，遇到任何困難，無論是經濟文化或生活方面，都可以尋求當地台商會、台灣駐各地代表處或辦事處，或者是嘉大校友會協助，並鼓勵大家，現今各企業正思考在營收成長同時兼顧保護地球，達到永續經營，因此，ESG相當值得學習，是未來值得發展的方向，期待學弟妹秉持KANO努力不懈的學習精神，創造自己精彩的人生。