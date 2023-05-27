草屯鎮公所爭取闢建52號道路「建興街」近日順利完工，27日舉辦通車典禮，南投縣長許淑華（左2）等人一同祈福。（潘虹恩攝）

草屯鎮52號都市計畫道路銜接28號都市計畫道路工程近日完工，27日舉辦通車典禮，南投縣長許淑華（右3）等人到場慶祝。（潘虹恩攝）

南投縣草屯鎮富林路車流量大，但該路路寬狹小且路面高低落差大，加上周遭住宅林立，每逢尖峰時段交通壅塞嚴重，研議拓寬多年無解，草屯鎮公所爭取闢建52號道路「建興街」作為替代道路，近日順利完工，27日舉辦通車典禮，盼解決富林路生活圈交通壅塞問題。

過去草屯鎮公所曾爭取闢建28號道路，卻一直無法取得地方同意，即便爭取經費也無法順利施作，於是草屯鎮公所爭取新闢都市計畫52號道路銜接。歷經14個月，如今順利通車，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡景賢牽著在地耆老與鄉親走在寬敞路面，鄉親皆表示，新路寬又平整，未來往來富寮里更安全便利，相當高興。

許淑華說，52號計畫道路與28號計畫道路順利銜接，是草屯鎮的大喜事。過去自洪敦仁鎮長開始歷經數鎮長爭取拓寬富林路，均因未能獲地主及地方人士認同而作罷，簡景賢就任後，深感改善富林路刻不容緩，於是爭取新建都市計畫52號道路以求改善，感謝簡景賢鎮長的努力，取得地主與所有用地民眾一致同意，工程才能快速進行。

許淑華說，草屯鎮都市計畫52號前段建興街原已開闢306公尺，這次為延續性工程，長約600公尺左右、8米寬道路，總經費高達1億5000多萬，由中央補助6000多萬，相信未來在虎山路、富林路到太平路這帶生活圈、商店街和學區，新道路的通車可以達到分流效果，減低危險性。

簡景賢表示，感謝全體地主的配合與支持，從土地徵收到道路開工都能順利展開；公所未來會繼續努力改善區內瓶頸路段，包括和平街與中山街口改善，希望讓車流能順利銜接外環成功路，目前經費評估約2億多，積極籌備中。