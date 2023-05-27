立法院在昨晚三讀通過《礦業法》修正案，蔡英文總統今在臉書表示，這當中，歷經6年的討論，也付出了很多細心和耐心。踏出台灣環境永續的一大步；感謝一路努力的公民團體，感謝國會的朝野立委，斡旋協調、扛住壓力，並在這屆會期結束前，回應眾多國人的期待。

蔡英文指出，這次的《礦業法》修法，是政府要加強礦業管理和保障原住民族權利的決心。修法的重點，刪除了展限的霸王條款，也納入控管機制，並改革礦場環評制度，要求業者補辦環評。後續也會訂定原住民族諮商同意權的指引，將權利保護落實在法規中。

她說，希望透過這次的修法，美麗的山林環境，和原住民族部落、礦業業者，可以重建平衡的關係，朝永續發展的路前進。

她說，《礦業法》的修正，也代表對環保的重視。立法院也在上週三讀通過了《海洋污染防治法》的修法。對於海洋污染的行為，罰鍰從原先最高的150萬元提高到1億元。

她表示，另外，《原住民族健康法》、《海洋產業發展條例》也都在昨天三讀通過。這些努力，都是政府為了照顧人民、照顧產業，同時讓環境永續，也為台灣下一個階段的發展打好基礎。