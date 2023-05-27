黃子佼與吉祥物的對話全靠後製完成，讓他錄製時必須強忍笑場。（三立提供）

一向關心國民法官制度的「國民法官代言專業戶」黃子佼，近日戴著灰白色法官style假髮，在《全員國民法官中》以生活情境劇帶出一般人對國民法官制度容易困惑、疑惑的點，接著後半段再由專業法官來解答。

黃子佼表示，年初正式實施後全國各地方法院國民法官法庭案件也陸續展開，未來有更多國民法官上場參與審判，畢竟是關乎判刑輕重甚至生死的大事，擔任國民法官實際運作上一定有需要注意的細節跟流程，很開心能發揮知名度跟影響力，透過演出，帶領大家一起來了解怎麼當個國民法官。

黃子佼笑說接到邀請時，以為生活情境劇本色上場輕輕鬆鬆，不料跟兩隻鳥類動畫，也就是國民法官吉祥物喬治、希多士的對手戲全靠後製合成，片場「隔空對戲」要忍住自說自話的尷尬喜感還不能笑場，實在一大挑戰。

不過節目也沒全讓黃子佼唱獨腳戲，後半段台北地院吳玟儒法官神救援，用淺顯易懂的方式帶民眾了解國民法官制度，兩人合作共5集，後續集次還有神秘嘉賓與其他專業法官也會入鏡演出。

《全員國民法官中》由三立電視跟司法院合作的司法科普節目，每集2分鐘左右，每集解答一個國民法官制度的疑惑，從國民法官的資格、篩選機制、審判案件類型、準備與注意事項、基本任務與流程、審判時要做些什麼、國民法官的義務、權益…等等，深入淺出帶領觀眾入門，深知詐騙猖獗，也提醒國民法官四不：不會要求國民法官加入LINE群組、不會要求提供保證金、不會要求拿存摺或提款卡、不會要求操作提款機。第一系列總共20集分20周播出，5月27日（六）起在三立新聞台、三立iNEWS台、三立台灣台、台視無線台播出、三立新聞YouTube頻道、司法院YouTube頻道上架。