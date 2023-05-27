獅潭鄉百壽村賽夏族人自創蜂蜜品牌。（謝明俊攝）

苗縣原住民部落養蜂有成，進入合作社生產模式。

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉及獅潭鄉是泰雅族及賽夏族人的世居地，從2018年起林務局與當地原住民完成和解協議，開放林下經濟產業後，族人投入養蜂產業的數量逐漸增加，並已陸續完成南庄鄉蓬萊、泰安鄉及獅潭鄉百壽村蜂蜜產銷合作社，苗栗縣政府原民中心27日上午特別在獅潭鄉義民廟舉辦原蜂市集，苗栗縣長夫人陳美琦到場推銷縣內蜂蜜，希望大家多吃蜂蜜，永保健康。

苗栗縣長夫人陳美琦27日上午赴獅潭幫推銷賽夏族人自養蜂蜜，參加長老祭祀祖靈儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦27日上午赴獅潭幫推銷賽夏族人自養蜂蜜，並陪族人一同起舞。（謝明俊攝）

2018年農委會林務局首先與南庄鄉蓬萊村賽夏族人完成和解協議，還在南庄鄉大東河、大湳河交匯口的河邊會議場，完成祭祀祖靈和解，林務局輔導推廣林下經濟政策，由賽夏族及泰雅族人在國家林地養蜂、養雞、栽種香菇等經濟作物，來改善原住民家庭經濟。

原住民的養蜂產業，是從蓬萊村賽夏族長老根誌優、前蓬萊村長潘三妹、百壽村賽夏族長老豆鼎發等人開始發起，被部落民眾笑稱是「9個傻瓜」在頭屋鄉明德村養蜂協會的輔導下，成功發展養蜂產業，並漸次擴及泰安鄉等部落，目前，苗栗原鄉地區包含泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉，總面積占整個苗栗縣47.2％，因為群山環繞，生態資源豐富，蜜源植物充足，非常適合養蜂場域。目前更成立3個鄉鎮的原住民族人養蜂產業合作社以及原蜂品牌商標註冊，成功打出原民蜂蜜名號。

苗栗縣長夫人陳美琦27日上午赴獅潭幫推銷賽夏族長老豆鼎發自養蜂蜜。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦試喝蜂蜜水。（謝明俊攝）

為了擴大推銷原民蜂蜜，苗栗縣府原民中心在原委會補助下，27日在獅潭鄉義民廟舉辦原蜂市集推廣活動，苗栗縣長夫人陳美琦專程到場向大眾推銷原民蜂蜜，還陪同原民舞團一同起舞，希望大家多吃蜂蜜，保持健康。