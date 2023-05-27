行政院在今年1月正式核定捷運汐止東湖線，但台北市議員陳炳甫指出，交通部核定的新北市方案跟台北市規劃的方案完全不同系統。台北市卻沒有提前發現，導致近20年花費5000萬的評估歸零，必需重做一遍。對此北捷方面表示，未來不會有兩套系統，民汐線會朝向跟文湖線的中運量一樣，會讓系統一致性，讓民眾可一車到底，未來也會持續與新北市跟中央溝通。

台北捷運局於台北市議會交通委員會，進行「民生汐止線規劃進度及都市規劃之配合」專案報告，內容揭露新北市汐東線之設計較接近淡海輕軌，速度較慢、載客量較少、低底盤、低月台、架空線供電。而台北市原本的中運量設計卻是，速度較快、載客量多、高底盤、高月台、第三軌道供電。

陳炳甫表示，不論是台北市民生汐止線、新北市汐止東湖線或基隆捷運路線，都攸關每天十多萬的基隆及汐止通勤族。本該是一條路線坐到底，如今雙北規劃不相容，未來新北低底盤列車，無法進入北市的高底盤高月台設施，乘車民眾必需在東湖站下車轉搭另一系統的電車。

陳炳甫質疑，如今雙北各做各的，規劃不相容，完全不同系統。若新北市無法提升低乘載車輛系統，將無法滿足台北市高乘載需求，恐重演文湖線擠爆事件，或民眾只能在東湖站換車。 無奈的是，路線規格的決定權已在新北市，台北市僅能事後溝通需求。

對此捷運工程局長鄭德發表示，未來不會有兩套系統，民汐線會朝向跟文湖線的中運量一樣，會讓系統具有一致性。鄭德發說，議員擔心自動控制的核心系統無法升級，憂慮要重來，未來新北市與中央討論後，北市府就會介入提出意見，且會朝一套列車且調整系統及列車升級，讓民眾可一車到底，並與新北市跟中央溝通。