歹徒持假公文收走被害人6張金融卡。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

高雄市一名70多歲柳姓退休醫生，去年11月初在家接到一通市話，對方自稱是戶政事務所登記科長，表示有人持他的身分證件及委託書要請領取戶籍謄本，所以來電確認。

柳男向科長表示並無委託情事，科長隨即說會協助聯繫警方，不久，假冒警方的歹徒來電表示已經立案，指他的證件遭冒用，涉及擄人勒贖案件，已由地檢署林主任檢察官負責。

林主任檢察官再致電柳男，表示多次通知他都沒到案說明，可能淪為案件共犯，若配合調查將有利後續偵查。後續又稱柳男境外帳戶淪為洗錢帳戶，將分案調查，要求監管柳男名下帳戶，柳男於是在11月下旬交付6張金融卡。

林主任檢察官表示，要將6個戶頭內共計5300萬元轉至指定「公正帳戶」，以利清查及證明柳男清白。又稱柳男名下有不動產，將不利於判決，要求柳男另外設定房屋擔保借款並轉入指定公正帳戶，用以擔保柳男的境外帳戶未涉洗錢，柳男於是又質借750萬。假檢察官還強調偵查不公開，要求柳男不能向家人透露，柳男直至4月初要聯繫偵辦進度未果，才發現可能遭詐騙，趕緊向警方諮詢報案，但已痛失6050萬。

警方表示，假冒機關詐騙手法多為撥打市內電話，以被害人證件遭冒用身分辦理各項文件、請領健保補助或電話費未繳等理由，並貼心轉洽檢警機關協助，也因退休人士賦閒在家，較易成為此種詐騙的潛在被害人。

刑事局統計，去年假冒機構詐騙總財損高達8億3738萬元，今年1月1日至5月22日達2億2002多萬元；經分析去年被害人中有逾7成年齡高於50歲，高發於中高年齡層。

警方提醒如何防制假檢警詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局提醒，常見假冒機關詐騙手法關鍵字為「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」，並層層轉介其他機關主動聯繫，民眾接到相關語音詐騙電話，務必先掛掉電話保持冷靜，另外撥打110或165反詐騙諮詢專線查詢，以保護個人財務安全。