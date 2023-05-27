遙控無人機專章修正草案於2018年4月3日經立法院三讀通過後，操控無人機飛行需要具備專業的操作證，竹南鎮君毅高中資訊科在高3學生統一入學測驗結束後，特別安排學生報考無人機專業考照課程，讓學生在畢業前一個月，為自己增添一項專業技能提升就業競爭力，結果8人報考就有7人順利取得證照，是苗栗縣第1批取得無人機專業操作證的高中生。

君毅高中資訊科學生報考無人機證照，是在5月26日在育達科技大學無人機專業考場進行考試，獲得證照的學生包括楊以卯、周詣宸、金昀楷、謝凱翔、席平衡、鍾瑋哲、黃偉綸等7人，

君毅高中資訊科主任楊昇運表示，因應無人機產業的應用與發展，君毅高中資訊科8年前領先全國開發無人機課程，列為資訊科的特色課程之一，教導學生製作定型翼無人機，專業教室掛滿了學生作品及各式無人機，被學生戲稱為「停機坪」。

副校長江政昌表示：君毅資訊科除機器人享譽全國外，師長積極開發無人機程式設計課程，同時引進飛控模擬軟體，讓學生操作模擬軟體試飛同時驗證程式，大大提升學習效果。

今年透過業師協同教學計畫聘請專家進行無人機飛控實務教學，君毅高中與鄰近育達科大用心培育苗栗在地人才，畢業生不管升學或就業都具備足夠的競爭力。