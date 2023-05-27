又是酒駕！一名二寶媽在臉書發文指出，本月20日他們一家四口開心出遊，未料開車行駛台中東區復興路五段時，竟遭一輛酒駕逆向的貨卡迎面撞上，夫妻倆當場昏迷，直到聽到孩子們的哭聲才驚醒，顧不得自身傷勢趕緊抱出孩子，4歲女兒事後甚至還出現創傷後壓力症候群（PTSD），而肇事駕駛不僅毫髮無傷，至今連一通關心的電話也沒有，讓她怒轟毫無悔意。

一家出遊遭酒駕「逆撞」！孩子哭聲喚醒昏迷二寶媽「趕快救小孩」。(翻攝臉書爆怨公社)

一家出遊遭酒駕「逆撞」！孩子哭聲喚醒昏迷二寶媽「趕快救小孩」。(翻攝臉書爆怨公社)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，5月20日她特別與同事喬假，與丈夫帶著2名孩子駕車出遊，但在返家途中卻遭酒駕貨卡迎面撞擊，連續衝撞兩次，車子一路被推撞好幾十公尺，車輛全毀還開始冒煙，而她跟丈夫當場昏迷，「還好...兩個孩子的哭聲讓我們驚醒！」。

原PO驚恐回憶，當時丈夫的駕駛座被卡死無法開門，嘴裡唸著「趕快救小孩」，她聽到孩子的哭聲後馬上恢復意識，「我不能倒，我的孩子還等我去救，當下什麼傷痛感都沒有，腦子只有孩子孩子，一個四歲半、一個一歲半，根本沒自救能力」，她趕緊把2個孩子抱到人行道避難，所幸孩子都有乘坐安全座椅，才沒受到太大的傷害，但夫妻倆就沒那麼幸運了，仍須評估有無骨裂、腦溢血。

原PO透露，事發後第5天，女兒的創傷後壓力症候群（PTSD）越來越明顯，只要聽到車聲就會緊張，車子靠太近就會叫他們要小心，看到爸媽的傷口也會很緊張問「痛痛嗎？要小心」、「叫警察去抓壞人，趕快把他抓起來」，還時不時跟阿嬤說「車子要著火了，快點滅火」，讓原PO真的好心疼。

原PO怒轟，肇事者至今連一通關心的電話也沒有，哪怕只是逢場作戲，一點悔改心意都看不到，「拜託，喝酒千萬別開車或騎車，自己受傷就算了，但無辜的人何其可憐？」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！