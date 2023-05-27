許多人會用「累得跟狗一樣」形容疲於奔命的忙碌狀態，但事實上，真正的狗或許遠不及人類那麼操勞。《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖對自我要求極高，平時工作總是忙到廢寢忘食，即便要加班也任勞任怨，只為了想把工作做到最好。

▍生肖牛

生肖屬牛的人做事情一向兢兢業業，他們深信，一個人的價值多半反應在工作中，所以一旦工作成果有點不如人意，他們就會毅然決然選擇加班，把事情做到完美才肯罷休，因此加班成了他們的生活常態，不過也因為對工作要求高，所以深受長官賞識。

▍生肖羊

生肖屬羊的人態度積極、很有上進心，對工作充滿熱忱的他們不願意平庸度日，只想要儘快得到長官的提拔和賞識，早日在職場上取得空前成就。也因為這股動力，讓他們投注許多精力在工作上，即便過程中備受磨練，他們也甘之如飴。

▍生肖狗

生肖屬狗的人相當重視誠信，對於分配到的工作任務，一定會圓滿完成，因為他們認為，長官賦予工作，就是認可和信任的表現，所以不管工作量有多重，他們一定會拚盡全力將其完成，在增進自己的實力之餘，也從中取得滿滿的成就感。