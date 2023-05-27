有些情侶在一起後，才會發現彼此價值觀差很多，導致兩人經常起口角。《搜狐網》分享4組不速配的星座組合，他們容易被對方吸引，但是性格與想法差太多，交往久了會發現，兩人根本不適合，最終只能以分手收場。

1、獅子座＆天秤座

獅子座脾氣暴躁，天秤座同樣脾氣也不好，兩人相遇時總是互不相讓，但他們卻有很多共通點，尤其是性格，例如遇到事情不願退讓也不會吃虧，起初雙方可能因特質相似而互相吸引，但時間久了會發現兩人都太好強，容易發生爭執，不建議當情人，若是堅持在一起，其中一位要做改變，多一點包容與退讓，感情才會長久。

2、雙子座＆摩羯座

雙子座非常健談，摩羯座則較高冷，兩人幾乎無話可談，此外個性方面也差很多，雙子座活潑開朗又愛熱鬧，摩羯座則是喜歡安靜，所以一開始相遇時，雙方可能會覺得對方與自己不同而感到有趣，但相處久了會發現兩人差距很大，有時摩羯座只想安靜待著，但雙子座卻會說個不停，得不到回應後又很失落，漸漸地沒有共同話題。

3、射手座＆雙魚座

射手座喜歡自由，活得很瀟灑，過得愜意又輕鬆，但若有另一半了，容易讓對方沒安全感，尤其與戀愛腦的雙魚座交往，兩人感情容易出問題，雙魚座個性單純，一旦交往了就以戀人為生活重心，缺乏安全感，這恰好是射手座給不了的，由於性格與想法差異大，注定讓他們感情走不長，建議當朋友就好。

4、金牛座＆水瓶座

金牛座是工作狂，把重心放在事業，認為賺錢是最重要的事情，想給家人過上更好的生活，難免就會忽略愛人的感受，而水瓶座又很黏人，談戀愛時總希望伴侶能常陪伴在他身邊，甚至認為錢並非萬能，兩人金錢觀與戀愛觀差很多，交往後容易出現矛盾，水瓶座覺得對方不愛自己，金牛座則認為不被愛人理解，因此出現很多隔閡。