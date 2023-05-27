勵馨基金會從早期的雛妓救援、家暴庇護、性侵害創傷復元，到近期的多元性別暴力防治，至今已陪伴逾10萬名性暴力倖存者，近日與台鐵合作，推動「性別公眾教育列車」，盼讓性別平等教育向下紮根。
此次勵馨基金會不同於以往的服務宣導模式，打造彩繪區間車作為環島「性別公眾教育列車」，從南港站出發，沿途停靠宜蘭、花蓮、高雄、台南、斗六、員林與苗栗等站，呈現台灣社會中時常被忽視的性別暴力。
勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨除了保護服務外，也希望結構性結決性別議題，因此要透過初級預防、宣導方式，但近期頂大學生、民代等紛紛有歧視性言論等，代表過去單向式的性平教育遠遠不足，未來會深入社區，辦理更多體驗式活動，讓更多民眾參與與支持，。
行政院院長陳建仁說，勵馨基金會過去35年來，累積陪伴超過十萬名性別暴力倖存者，在性別平等推廣領域中，表現傑出且貢獻良多。勵馨基金會過去35年來，從最早的雛妓救援、家暴庇護、性侵害創傷復原，到多元性別暴力防治，累積陪伴超過十萬名性別暴力倖存者，協助他們脫離脆弱與暴力環境，陪伴度過危機風暴期、安撫創傷、獲得安頓與穩定，走向每一個人的自立之路，以及更美好的明天。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。
★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。