勵馨基金會近日與台鐵合作，推動「性別公眾教育列車」，盼讓性別平等教育向下紮根。（林良齊攝）

勵馨基金會從早期的雛妓救援、家暴庇護、性侵害創傷復元，到近期的多元性別暴力防治，至今已陪伴逾10萬名性暴力倖存者，近日與台鐵合作，推動「性別公眾教育列車」，盼讓性別平等教育向下紮根。

台鐵台北車站站長胡詠芝（左起）、監察院國家人權委員紀惠容、立委吳玉琴、勵馨執行長王玥好、行政院院長陳建仁、行政院發言人林子倫、衛福部政務次長李麗芬、衛福部保護司司長張秀鴛、行政院性別平等處副處長鄧華玉27日一同為性別公眾教育列車啟航，象徵對於性別平權和性別暴力防治的看見與承諾。（羅永銘攝）

此次勵馨基金會不同於以往的服務宣導模式，打造彩繪區間車作為環島「性別公眾教育列車」，從南港站出發，沿途停靠宜蘭、花蓮、高雄、台南、斗六、員林與苗栗等站，呈現台灣社會中時常被忽視的性別暴力。

勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨除了保護服務外，也希望結構性結決性別議題，因此要透過初級預防、宣導方式，但近期頂大學生、民代等紛紛有歧視性言論等，代表過去單向式的性平教育遠遠不足，未來會深入社區，辦理更多體驗式活動，讓更多民眾參與與支持，。

行政院院長陳建仁（中）27日出席「勵馨35週年－性別公眾教育列車」啟航記者會，會中表示，勵馨啟動環台「性別公眾教育列車」的意義，就是希望透過教育宣導，讓每個人都能成為性別平等的捍衛者、保護者和宣揚者，讓性平觀念深植每個人心中。（羅永銘攝）

行政院院長陳建仁說，勵馨基金會過去35年來，累積陪伴超過十萬名性別暴力倖存者，在性別平等推廣領域中，表現傑出且貢獻良多。勵馨基金會過去35年來，從最早的雛妓救援、家暴庇護、性侵害創傷復原，到多元性別暴力防治，累積陪伴超過十萬名性別暴力倖存者，協助他們脫離脆弱與暴力環境，陪伴度過危機風暴期、安撫創傷、獲得安頓與穩定，走向每一個人的自立之路，以及更美好的明天。

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