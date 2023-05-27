一切都是假的！網紅小玉日前傳出接受客製，將名人的臉以電腦技術替換入謎片，藉此獲利千萬，一審遭判刑5年6個月，對此警方指出，這種名為「深偽（Deepfake）」的技術應用，結合深度學習和影像合成，能以逼真的方式替換或操縱現有的媒體內容，以達到換臉、變聲等效果，已經成為詐團騙人的新利器。

警方指出，「深偽」技術已遭詐團廣泛使用。（警方提供）

北市刑大指出，早期「深偽」的技術運用，主要用於偽造成人影，或模仿政治人物、名人進行宣傳有關，但有心人可能利用它來散布假訊息、誹謗以及侵犯個人隱私，但隨著該技術的取得愈發容易，應用範圍逐漸擴展到其他領域，包括娛樂、新聞、社交媒體，乃至詐騙手法的精進

北市警方針對此技術進行研析，列舉出下列詐欺手法：

一、電話詐騙（猜猜我是誰）

利用深偽模仿特定人物聲音的功能，仿冒家人、朋友或其他知名人士的聲音，以利向受害者索取金錢與個人資料。

二、視訊詐騙：

深偽技術可用於合成擬真的影片、語音，或結合視訊功能，冒充企業高層，藉此對下屬發送虛假的指示，例如要求轉移資金或提供機密信息。近期大陸便出現一起科技公司老闆接到AI換臉詐騙視訊電話的案例，一夕間遭詐台幣1873餘萬元的案例。

三、恐嚇詐騙：

個人肖像遭詐騙集團移花接木，用以合成不雅照片，再寄送予當事人藉機恐嚇勒索，今年3月便曾有多位國內知名大學教授，收到類似的合成照片與恐嚇信息的騷擾。

北市刑大指出，深偽技術與詐騙手法的組合持續進化，呼籲民眾面對科技的進步帶來的犯罪威脅，最重要的是保持警惕和懷疑的心態，不輕易相信或分享未經驗證的內容，並審慎對待來自陌生人（甚至是親朋好友）的請求，在瀏覽各式資訊時，也應檢查來源的可信度，化被動為主動，確保信息真實可靠。

如接獲類似的詐騙訊息，請撥打警政署165反詐騙專線或前往鄰近派出所諮詢，平時亦可透過追蹤臉書粉絲專頁「165全民防騙」及「臺北波麗士」、「反詐騙小金剛」，獲取最新防詐知識。