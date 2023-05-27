南投縣政府衛生局27日於名間鄉名間親子生態園區辦理「2023無菸家庭園遊會」，將闖關活動融入衛教宣導。（南投縣政府提供／潘虹恩南投傳真）

南投縣衛生局長陳南松（左2）宣布，名間親子生態園區自今年7月1日起規畫為全面禁止吸菸之場所。（南投縣政府提供／潘虹恩南投傳真）

每年5月31日是世界無菸日，南投縣政府衛生局27日於名間鄉名間親子生態園區辦理「2023無菸家庭園遊會」，將闖關活動融入衛教宣導，藉由互動導入菸害防制觀念，同時宣布自今年7月1日起，名間親子生態園區將規畫為全面禁止吸菸之場所，營造健康無菸環境。

「我們需要的是食物，而不是菸品」南投縣政府衛生局響應世界無菸日，27日在名間鄉名間親子生態園區辦理「2023無菸家庭園遊會」，呼籲民眾正視菸品對身體及環境危害。園遊會現場有多樣闖關關卡、充氣城堡還可兌換好禮，吸引近千名親子到場。

包括南投縣衛生局長陳南松，縣議員林儒陽、宋懷琳等與多位貴賓到場響應，陳南松則邀請與會嘉賓一同宣誓反菸，同時宣布自今年7月1日起，將名間親子生態園區規畫為全面禁止吸菸之場所，營造健康無菸環境，降低菸品對健康的危害。

陳南松表示，吸菸造成的肺部疾病往往是慢性的，讓身心備受痛苦。根據國民健康署的青少年吸菸行為調查結果顯示，青少年吸菸比率雖逐年下降，但是室內外公共場所及家庭二手菸曝露情形仍偏高，平均每2.5至3位青少年就有1位曝露於二手菸環境中。

陳南松說，二手菸的毒害不亞於一手菸，甚至三手菸，都是影響身體的重要因素，不希望將痛苦傳達給下一代。藉由今日活動及菸害認知問卷，除讓現場的大小朋友了解吸菸與肺部健康的重要性，也教育民眾應懂得拒絕嘗試任何會使人成癮或成份不明的東西，「只有我們自己建立良好的生活及健康習慣，青少年才會有模範可以仿效」。

有家長表示，他透過活動更清楚認識吸菸的危害，強化了督促自己戒菸的決心，也希望讓自己、愛他與他愛的人都能生活於無菸的環境中。

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