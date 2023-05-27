「高雄市國軍眷村文化發展協會」與「全國眷村文化保存聯盟」聯合主辦一場「回顧1949遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」座談會，邀請前空軍副總司令傅慰孤從孫子兵法談兩岸兵者「國防軍備整飭」，他提到，孫子兵法中「非危不戰」，兩岸關係還沒到生死存亡之際，執政黨卻用反中、抗中政策來挑釁，不但不能保台，反而製造了危機，不合思維原則。

傅慰孤指出，兩岸關係是國安之本，，執政黨採用反中、抗中、去中政策容易挑起戰火，而國際上我們又得到什麼樣的支援？「什麼都沒有」，他批評，執政黨透過挑釁、激怒對方騙取選票、奪取政權，最恐怖的是當執政者不利時，如論文門案，就會開始挑起戰端、轉移焦點，希望減輕政治壓力。

傅慰孤分析，美方近期稱援助5億美元，但這些都是無法致勝的武器，因為都是防禦性的武器，而什麼是防禦性武器？就是不能打到中國大陸的武器，美方提供的武器在戰場上都無法致勝。

他指出，花了這麼多錢採購軍備，無法達成防禦作戰的目的，造成我方建軍方向的失調，他舉例，F-35隱形戰隱形戰機，從2002年向美方採購均被拒絕，美方至今沒有同意，因為超出防禦性武器的定義。

至於如果兩岸戰爭開打，美國是否會及時馳援？傅慰孤指出，美國在歷史上3次出賣了中華民國，在看看近期美國隊於烏俄戰爭不出兵、裴洛西訪台後共軍實施軍事演習，美方有何表態與支持？「完全沒有」。

他說，拜登政府近期還拋出毀台論與炸毀台積電等，嚇阻中國大陸的言論，把台灣推向火線，如果再將國家命運交到美國手中，是不是太愚蠢？在兩強中，小國是棋子也是棄子，必然是最後的輸家。

傅慰孤也提到，所謂「抗中保台」，卻連海峽中線都保不了，如何保台？跳出思維的框架，國破家亡的抗中政策應重新檢討，不要拿全國軍民一起陪葬，他認為，最廉價的國防，就是讓敵人與我握手，改善兩岸關係，追求雙贏共利