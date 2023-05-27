《虎紋少女》三位主角群。（照片取自坎城影評人週官網）

馬來西亞女導余修善的銀幕處女作《虎紋少女》由台灣與七國共同合製，講述少女追尋自由、釋放內心野獸的青春恐怖奇幻故事。該片在台灣時間25號舉辦的影評人週典禮上，從激烈競爭之中脫穎而出，一舉拿下該單元最佳影片獎項。

第62屆坎城影展「國際影評人週競賽單元」將於2023年5月17日至25日舉行，此單元旨在呈現全球新銳導演的第一或第二部作品，過去曾發掘的導演有阿利安卓崗札雷伊納利圖、肯洛區和王家衛等。

影評人週評審團給予《虎紋少女》高度讚譽：「本片突破傳統成長故事的敘事手法，以想像力與饒富趣味的手法，忠實呈現主角內在的動物能量。」稱讚電影細膩呈現成長中少女面對外在社會期待與內在自我成長的掙扎，也刻畫女孩面對青春期身體變化的不安。

第一次踏上坎城紅毯的導演與三位年輕的主角演員，身著粉色虎紋的服裝出席首映會現場，也重現電影中招牌抖音舞蹈，無論在戲裡戲外都展現青春自信，不過在電影放映結束後，幾人在觀眾掌聲中仍不敵感動而落淚。這次《虎紋少女》進一步拿下影評人週最大獎，導演與幕後團隊更是喜出望外，導演也與得獎公告興奮合影。