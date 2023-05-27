台中有賣場被發現出售盒裝發霉雞蛋，因雞蛋來源位於桃園的立群農產品有限公司，桃園市衛生局前往查核，查獲229盒產地泰國的發霉雞蛋及回收再製未殺菌液蛋2100盒共1050公斤，將罰15萬元。

衛生局指出，發現發霉雞蛋來自桃園後隨即前往查核，現場查獲229盒發霉洗選雞蛋、回收再製未殺菌液蛋1050公斤。業者稱應該是氣溫變化太大導致冷藏進口雞蛋經洗選後，再轉常溫販售出現品質異常，已經在5月22日陸續回收。另員工開盒檢視後，將無發霉的雞蛋製成未殺菌液蛋販售。

立群農產品有限公司因雞蛋發霉沒通報、回收沒發霉雞蛋製成液蛋，遭桃園市衛生局開罰15萬。（桃園市衛生局提供）

衛生局指出，業者發現雞蛋發霉未通報部分及將該批無發霉雞蛋製成液蛋已經違反食品安全衛生管理法，分別開罰3萬、12萬，共15萬元。日後若發現再有違規情形，將加重裁處。

衛生局說，該批雞蛋由台農發股份有限公司12日從泰國進口，360顆裝的雞蛋共903箱，立群公司16日、17日經業者在廠內以溫水清洗，再噴灑次氯酸鈉、刷洗雞蛋外殼後，烘乾包裝成每10顆1盒常溫販售，共生產32058盒。業者首次將冷藏雞蛋洗選轉常溫，未進行保存性試驗，此舉也違法食安法，已命限期改正，若未改正可罰6萬至2億元。

衛生局也說，業者將賣場退回的雞蛋，以肉眼目視無發霉者，與國產雞蛋混合製成蛋白液、蛋黃液、全蛋液，已經要求業者於26日前通知通路商，將疑慮洗選雞蛋及液蛋及製成烘焙產品預防性下架。至27日中午已經下架3312盒洗選蛋，未殺菌液蛋9295公斤全數回收。

桃園市消保官也已連絡進口蛋農及通路商，消費者可憑今年6月20日前開立發票或商品向原購買通路辦理退貨退費。