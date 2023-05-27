「高雄市國軍眷村文化發展協會」與「全國眷村文化保存聯盟」聯合主辦一場「回顧1949遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」座談會，「高雄市國軍眷村文化發展協會」理事長趙怡表示，眼見史實不彰、真理泯滅，任何具有社會正義感的知識份子，責無旁貸，都必須為族群的融合、台灣的發展與兩岸的和平，扮演更積極的角色。

然而近年來，越來越多心懷叵測的政治人物，竭力剷除中華文化的根苗，並散播仇恨的種子，使得原本祥和安定的台灣社會動盪不安，甚至有人誣指1949年前後來台，為保國衛民、建設台灣而犧牲奉獻的外省族群和家屬為「加害者」，第二代亦被冠以「原罪」，這種惡劣的分化手段正在快速升高。

近年來發行《眷村雜誌》頗受好評的全國眷村文化保存聯盟理事長謝小韞表示，發行《眷村雜誌》與辦理此項座談會，其初衷是一致的，就是要從民間的角度，公平公正地面對這段史實。

此項座談會特別邀請國內5位卓有專精的學者專家，分別在國防軍備整飭方面，由前空軍副總司令傅慰孤主講；經濟產業社會方面，由東吳大學商學院講座教授朱雲鵬主講；政府法制建設方面，由中國文化大學政治系教授楊泰順主講；教育歷史文化方面，由清華大學哲學研究所教授楊儒賓主講；外交兩岸關係，則由前國安會祕書長胡為真主講。