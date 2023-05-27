竹北市豐采520天坑事件，建商豐邑公司日前提出的搶險計畫未通過，補件後，新竹縣政府27日開會審查修正後的1個月搶險計畫，會議共識要求豐邑公司補充道路搶險、監測計畫等具體詳細做法和量化數據等，並提供第3方專業單位認證同意內容。同時因應強颱瑪娃可能來襲，要針對防颱盡快搶險，不涉開挖，以7天為限。

縣府表示，豐邑公司提出修正過的搶險計畫，以1個月為期，其中包含道路搶險計畫、第1階段地下室搶險計畫施作範圍、監測計畫、緊急應變措施和南向抽水計畫等等。

專案小組委員針對內容表達多項意見，像是透地雷達監測，建議在有鬆散疑慮的地方，增做垂直方向的測線來加強，監測數據上傾斜值的警戒值和行動值的設定建議必須更加嚴格。另外，道路疏鬆部分的開挖必須清楚說明具體如何執行，開挖時要配合市公所小區域封路保證安全，分段分區進行，避免四周全區封鎖影響民眾。

專案小組認為，搶險計畫雖送交第3方專業單位審議，但此單位提出部分修改與建議內容，並未做出審核認可的具體結論，這部分要求豐邑公司確實補充修正計畫，並經第3方專業單位認證同意可行後，盡速送專案小組審核。

計畫雖需再補充，但基於防颱與搶險需要，委員針對豐采520工地地下室東北區基礎工程先行同意施工搶險，工程內容主要是灌漿，針對地下室東北區周邊大底版及部分地樑，以及東北區中間區大底及地樑，這些已綁鋼筋的部分，先行灌漿，讓地下室結構穩固，施工完全不涉及開挖，以7天為限，先以穩固基礎澆置混凝土。

專案小組與十興里長毛振福強調，7天的地下室東北區搶險灌漿是必要作為，建議工地統一在外設置告示牌，揭露每天施工進度和內容，資訊完全透明化，讓民眾一目瞭然。