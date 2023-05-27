活動邀請享譽全球華人心靈導師晶菱主講，以「愛」為主題與鄉親分享「練愛五訣」。(圖／名城有線電視提供)

名城有線電視董事長許雪芳(左)還特別致贈客製化金門高粱酒給晶菱老師(右)，感謝她為地區鄉親帶來這麼精采的演講。(圖／名城有線電視提供)

副縣長李文良(右二)及金門生命線協會理事長謝觀昭(左一)也特別到場聆聽精彩演講，與鄉親共享「心靈雞湯」。(圖／名城有線電視提供)

全球華人心靈導師晶菱昨（26）日晚間受金門名城有線電視公司之邀，於縣文化局演藝廳舉行「從心練愛．言值魄表」公益講座，吸引地區產、官、學界與各社團協會志工熱情參與。活動中晶菱老師以輕鬆有趣的溫馨口吻分享「練愛五訣」，期許大家要「我愛你，像愛自己」從心覺察自己的好關係。

「從心練愛．言值魄表」公益講座是由金門縣政府及金門縣議會指導，名城有線電視公司與金門縣文化局攜手合辦，邀請享譽全球華人心靈導師晶菱主講，以「愛」為主題與鄉親分享「練愛五訣」：學習情緒管理、心像視覺化、潛意識的肯定句、正能量共情、愛＋感恩，不要讓自己的內心變成戰場，才真能遇見內心的和平與平靜。副縣長李文良、文化局長呂坤和等貴賓均到場聆聽精彩演講，與鄉親共享「心靈雞湯」。

已在金門辦了20幾場大型兒童活動的名城有線電視董事長許雪芳表示，他自己常忙於不同的志工服務平台，包括走入校園辦青少年營、深入社區與機構關懷長輩與弱勢族群，深感為了要照顧父母、還要撫養兒女成長的「三明治世代」族群，好像忘了愛自己，因此需要偶爾停下腳步來讓自己喘口氣，補足能量後才有能力愛家人；藉由晶菱老師的演講傾聽自己的心，人不是因為生活變好而快樂，是因為心先快樂了生活才會變好，只有讓我們自己的心快樂，人生才會幸福，這個世界才會變得更美好！

這場公益講座吸引產、官、學界人士熱情參與。民眾表示，聆聽晶菱老師的演講可以感受到如沐春風的洗滌，原來人生是用來體驗的，不是用來演繹完美，値得好好練愛自己！

另到場聆聽演講的民眾，也都收到主辦單位贈送的一份精緻入場禮，現場還設有拍照打卡趣味體驗區、加入名城[email protected]民眾亦獲得Line好禮、開場前的暖場半小時QA禮及晶菱老師演講中保留20分鐘QA實用獎品，全場放送溫暖正能量感染每一個人。