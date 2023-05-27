醫療消費物價指數（MCPI）今年改採4年平均值計算，影響健保總額低推估值，引發醫界不滿。北市聯醫胸腔科主治醫師蘇一峰今直言，在新制之下，每年的健保總額都將減少100～200億，未來5年合計影響的金額是900億元，引發醫界熱議。衛福部次長王必勝回應，以低推估的數值來估算少了多少金額是錯誤的，蘇所出示的表格有點危言聳聽。每年健保總額的成長率都接近高推估，過去幾年每年都成長300億元，今年也不例外，預計明年健保總額將增加300多億。

蘇一峰引用醫學院教授的分析指出，MCPI計算方式的改變，造成的影響是「cost down殺到見骨」。模擬試算結果顯示，改變計算方式並不只讓總額減少150億，而是每年總額都會少成長100～200億，未來5年衝擊的總金額更高達900億。若政府強勢推動有爭議的政策，可能衝擊醫界的基本盤，未來也將嚴重影響民眾就醫權益。

王必勝對此回應，該表格是錯誤的推估，是外界對總額的不了解。健保總額每年都有高推估、低推估，最終的成長率會介於兩者之間，以去年所協定的今年總額為例，高推估和低推估分別是4.5％、1.3％，最終的成長率為3.3％。

「他（蘇一峰醫師）所秀的公式，影響的是低推估，但這些年的總額和低推估沒有關聯，都是和高推估接近」。王必勝說，以低推估的數值來估算少了多少金額是錯誤的，蘇所出示的表格有點危言聳聽。

王必勝表示，用實際的數字來講，過去6年，健保總額共增加了2200億，每年平均成長300億元，今年也不例外，依推估計算，明年的總額也會增加300多億，沒有所謂的「砍」，而且還會增加。舊制的計算方式因數值起伏非常大，甚至還出現過負數，醫界才希望調整，改採4年平均值。他最後還是要強調，表格的推估是錯誤的。