2023台北傳統市場節27日在花博廣場舉辦，為期2天號召近50攤市場美食進駐，首日集結11家肉乾攤進行「公開美食評選」競賽，最終由「松江市場滋美珍肉脯店」勇奪今年天下第一肉乾寶座，滋美珍肉脯店長薛惠之表示，能獲獎很不容易，在口味改良上下不少工夫，感謝客人支持跟捧場。

蔣萬安表示，傳統市場在台北富有人情味，是市民生活的日常，他也喜歡陪太太到市場買菜，通常是當工具人幫忙提，但每次到市場都感受到大家和樂氣氛，今年是第16屆傳統市場節，主題是肉乾，開放民眾當評審，北市也會持續改建市場及活化，傳承人情味。

北市頂級肉乾大賞邀集11家傳統市場名攤共同角逐。（市場處提供／張芷瑜台北傳真）

市場處表示，今年天下第一攤分為「頂級肉乾大賞、饕客最愛吃」兩大組別，共23個市場，高達130家攤商角逐各組前三名，歷經「網路人氣投票」、「100位在地嚮導」考驗，最終頂級肉乾大賞得主金賞為松江市場滋美珍肉脯店「牛肉乾」，銀賞為蘭州市場黑車牌肉鬆食品「招牌原味薯條肉乾」、銅賞為大直市場鼎A9肉乾食品「原味肉紙乾」。

獲獎的滋美珍肉脯店在地經營近50年，店長薛惠之表示，能獲獎很不容易，感謝家人及工作夥伴的支持，為了製作出符合台灣人口味的牛肉乾，在口味上下不少工夫，選擇含油量中等的肩里肌部分製作，讓口感軟嫩而不濕潤，主打低鹽低油脂少糖。

薛惠之也說，嘗試口味改良免不了衝突，加上現在經營傳統市場店鋪挑戰多，除了請不到人力，也面臨購買結構的改變，但大家都一起克服，好的產品需要大家支持，很珍惜能參加比賽的機會，感謝客人給予的溫暖。

今年度天下第一攤分為「頂級肉乾大賞、饕客最愛吃」兩大組別，共有23個市場，高達130家。（市場處提供／張芷瑜台北傳真）

市場處表示，活動第二天將透過「食物的美味」、「場域的人情味」、「體驗的趣味」讓民眾重新認識傳統市場，上、下午時段推出「50元銅板限量購」活動，民眾只要花50元就可購買150元商品兌換券，每個時段開賣150份，總計600份讓民眾撿便宜，還有集點換好禮。