新北市石門區公所今日睽違3年舉辦「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動，現場舉辦「心粽只有你 黃金對戒」活動，有夫妻或情侶共吃肉粽，盼吃出價值萬元的黃金對戒。（蔡雯如攝）

新北市石門區公所今日睽違3年舉辦「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動，集結在地8家特色肉粽店家以及12家特色農產商家，推廣石門三寶肉粽、石花凍及鐵觀音等農特產。（蔡雯如攝）

新北市石門區公所今日睽違3年舉辦「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動，集結在地8家特色肉粽店家以及12家特色農產商家，推廣石門三寶肉粽、石花凍及鐵觀音等農特產，現場還準備600顆小肉粽、1顆百斤大肉粽，讓民眾嚐鮮，吸引千人到場，現場也安排「心粽只有你 黃金對戒」活動，讓夫妻或情侶參與，抽出黃金對戒。

新北市石門粽起源於1980年間十八王公香火鼎盛時期信徒的祭拜供品，周邊攤商爭相販賣下，成為石門小吃的代名詞，疫情後首辦，市府準備600顆小肉粽免費給民眾品嚐，現場還有傳統雜技、歡樂氣球秀、歌手演唱及祥獅獻瑞等精彩節目。

石門區長曾明華說，新北第一粽不僅聚集多家在地農特產業者，還規畫一系列的趣味、摸彩活動，民眾品嚐美食之餘，還能打卡拿50元美食券，更能到北海岸風景區到處遊玩，希望帶動石門的觀光人潮，行銷在地美食。

其中，主辦單位在現場準備了一顆百斤大肉粽，為活動最壯觀的一環，吸引現場民眾搶拍，肉粽製作業者郭仲宜說，為了準備這顆大肉粽，團隊清晨5點就起床，準備泡米、滷豬肉、滷香菇、炒蘿蔔乾，並採購最新鮮的花蟹、蝦子、當季的小卷，以及傳統的香菇、花生、肉、菜脯， 鐵觀音茶葉蛋，將山珍海味包進肉粽內。

另外，現場的「心粽只有你 黃金對戒」則吸引來自淡水、板橋等地的情侶和夫妻參與，兩人同吃一顆肉粽，有機會抽中價值萬元的黃金對戒，最終由結婚35年的石門在地曾姓夫妻順利中獎，曾先生表示，他們提早1個半小時就來排隊，在吃肉粽時就覺得好像會中獎，未料最後真的吃到對戒，相當開心。