「㚕磬窯」藝廊位在西屯區福科路，27日開幕，台中市議員曾朝榮、立委莊競程慕名前往參觀。（林欣儀攝）

原本擔任電子工程師的林冠宏，因鍾情於藝術創作，2005年毅然辭去工作，一頭栽進瓷器創作行列，剛開始不受市場青睞，但他堅持透過自學揣摩各種器具特色，至今已18年，終於走出一片天，不但參加日本東海傳統工藝競賽獲獎，更在台中西屯開設「㚕磬窯」藝廊，盼透過藝術讓民眾體驗生活的美好。

「㚕磬窯」藝廊位在西屯區福科路，名字源自於林冠宏創作時的筆名就是「㚕磬」，展區內擺設超過50件杯子、盤子或茶壺等各式大小作品，陶瓷創作型態與空間巧妙的融合在一起，吸引許多人參觀。

提到自己的創作理念，林冠宏說，美感就是源自於生活，從自然的狀態去呈現，自己以靜美、優雅的線條提升作品的氣質表情，並藉由釉色提升精緻感，希望呈現陶藝作品另一種風貌；也希望「㚕磬窯」藝廊不只是藝術品的展示空間，更能提供民眾舒適、悠閒的氛圍，藉以體驗生活中的美好。

其實，44歲的林冠宏學的不是藝術，畢業後更一度投入電子工程師的行業，工作雖受到許多人欽羨，但他深深覺得自己熱愛的是藝術，在工作5年後毅然辭職，轉而自學瓷器創作，他笑說，剛開始生意很清淡，為了迎合顧客，連門牌、寵物碗都做過，後來不斷揣摩各種造型與釉色，走出自己的風格。

曾奪下多項日本陶瓷競賽獎項的林冠宏說，要參加日本的競賽門檻高，有些比賽還必須有日本當地人背書保證才能參賽，自己幸運地獲得從台灣移民日本的醫師背書，首次參賽就入選，作品「天青器」不但奪下2020年日本東海傳統工藝競賽，更被典藏在日本美濃陶瓷美術館，與許多國寶級藝術家的作品一起展覽，備感光榮。