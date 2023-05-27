烏克蘭以「愛國者3型」（PAC-3）防空系統攔截俄羅斯「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈

近兩周來，據說烏克蘭動用「愛國者」（Patriot）防空系統，攔截了7枚俄羅斯「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。而廣泛認為，「愛國者」及現有的其他防空系統根本就攔不住飛速超過5馬赫的高超音速飛彈。據軍事分析家說，連五角大廈也為它在俄烏戰爭中的成功大吃一驚。

綜合外電報導，許多人都以為，高超音速武器所向無敵，但事實上並非如此。「匕首」是空射彈道飛彈，由於它的最高速度據說約為10馬赫，射程多少超過 1,000公里，因此被稱為高超音速飛彈。

對美國「愛國者3型」（PAC-3）還有類似的防空系統來說，要可靠地攔截以10馬赫高速飛行的飛彈太難。然而，10 馬赫大概是「匕首」最大的速度，當它重新進入大氣層，以打擊地面目標時，飛速驟降。而「愛國者」是用來攔截低空飛彈的。分析認為，就在「匕首」飛速大降時，「愛國者3型」應該有辦法加以攔截。

The Ukrainian air defense troops likely shot down a Russian Kh-47 Kinzhal, a so-called "hyper-sonic" missile on May 4, probably using the newly delivered Patriot PAC-3 unit. The remnants of a downed missile point to that missile type.



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分析認為，烏克蘭所謂攔截「匕首」的說法可信，或許它能削弱俄羅斯軍火庫中強大的武器。而像美、中、俄目前都在研製的中程高超音速武器在執行重大任務時，也許不像倡議者經常誇稱的那麼有效。

不過，美國官員坦承，俄軍5月16日在基輔附近發動飛彈攻擊，導致一套「愛國者」飛彈防空系統「輕微」受損。